'Creo en ti Cádiz CF'

El Cádiz CF pone en marcha este jueves, a partir de las cinco y media de la tarde, la campaña de abonados para la temporada 2020-2021 en LaLiga Santander. Ante la situación actual por el COVID-19, se han producido diferentes circunstancias que varían el precio de la renovación del carné, al igual que condiciona la asistencia a los partidos. Además, no será posible la renovación presencial, por lo que sólo será posible por internet desde la plataforma habilitada en la web oficial, o a través del teléfono 956 000 011.

La entidad mantiene su compromiso de los abonos gratis para aquellos abonados del curso pasado que fueron a todos los encuentros sin incluir los seis últimos ya con el coronavirus afectando a la presencia de esos seguidores. Esa media docena de partidos se consideran como si hubieran acudido.

Igualmente el club recuerda que no hay plaza en los Fondos ni en Preferencia, por lo que a los nuevos abonados se les ofrecen plazas en Tribuna. La posibilidad de disponer de algo en los Fondos o en la Preferencia dependerá de los abonados que no renueven su compromiso. La plataforma digital seleccionada por el Cádiz CF facilita la gestión de la renovación con sólo meter el número de abonado; a partir de ahí indica el cauce a seguir y el dinero que en cada caso, según las circunstancias, debe pagar.

Los abonados para la temporada 2020-21 recibirán sus carnés en su propio domicilio sin coste alguno para ellos, tal y como lo ha acordado la entidad a fin de evitar que esta situación provoque concentración de personas en la zona de taquillas.

Una cuestión importantes es que por el momento el abonado que tenga que pagar, sólo lo hará por el 50 % del carnet, ya que los dirigentes cadistas van a esperar al desarrollo de la pandemia del Covid-19 hasta saber en qué momento de la temporada los aficionados vuelven a tener acceso a los estadios de fútbol. Según la cantidad de partidos que se pierdan, si está por encima o por debajo de ese 50 %, posteriormente se establecerá un periodo para abonar la diferencia.

Son diferentes las alternativas para renovar, por lo a continuación se expone cada caso para saber en qué condiciones se puede obtener el carnet.

-He sido abonado y he asistido a todos los partidos la pasada temporada hasta el confinamiento:

El club bonifica los partidos a los que no has podido asistir por la pandemia, y tu carné será gratuito. Sólo tienes que confirmar acceder a la plataforma de renovación para confirmar tus datos y te lo enviaremos por correo a tu casa.

-He sido abonado y sólo he faltado a uno, dos o tres partidos la pasada temporada hasta el confinamiento:

El club igualmente bonifica los partidos a los que no has podido asistir por la pandemia, y tendrás el descuento previsto en tu nuevo carné. (75% si has faltado a uno, 50% si has faltado a dos, 25% si has faltado a tres partidos). Debes acceder a la plataforma de renovación del jueves 17 de agosto al lunes 14 de septiembre, y abonar la mitad del importe de tu carné de temporada para reservar la localidad. (Tu precio está en tabla 2)

-He sido abonado de la pasada temporada y he faltado a más de cuatro partidos hasta el confinamiento:

Debes acceder a la plataforma de renovación del jueves 17 de agosto al lunes 14 de septiembre, donde se te realizará una devolución de la parte proporcional de los partidos que no has podido asistir durante la pandemia. Ese descuento se aplicará en la nueva tarifa de renovación. Deberás abonar la mitad del importe de tu carné de temporada para reservar la localidad. (Tu precio está en Tabla 1)

-He sido abonado y no quiero renovar:

Debes acceder a la plataforma de renovación del jueves 27 de agosto al lunes 14 de septiembre, solicitando la devolución de la parte proporcional de los partidos a los que no has podido asistir durante la pandemia. La devolución se te realizará a través de transferencia bancaria.

-Quiero ser nuevo abonado:

La plataforma de la campaña ha habilitado un sistema de solicitudes de nuevos abonados desde el jueves 27 de agosto al lunes 14 de septiembre (sólo a través de la plataforma), quedarán registradas por orden de llegada, y serán atendidas una vez que se conozcan los espacios disponibles tras la campaña de renovación. Nos pondremos en contacto telefónico contigo para concretar los detalles a partir del lunes 21 de septiembre. (Tu precio está en tabla 3)

-Voy a renovar, pero quiero cambiar de localidad

Tienes que acceder a la plataforma desde este jueves al lunes 14 de septiembre, y renovar tu localidad anterior, en algunas de las condiciones anteriormente expuestas. Por teléfono, del miércoles 16 al viernes 18 de septiembre, podrás solicitar tu cambio de localidad.

La tabla de precios se puede consultar en este enlace.