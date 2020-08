El Cádiz CF gana al Málaga en su segundo amistoso (2-1)

El segundo amistoso del Cádiz CF se ha saldado con una victoria (2-1) ante el Málaga y la sensación de que hay mucho trabajo por hacer, dentro y fuera del campo, para conformar una plantilla que sea competitiva en Primera División.

Álvaro Cervera apostó por un once que por momentos fue un 5-3-2, con Sergio González casi incrustado en el centro de la defensa, Perea y Bodiger por dentro y Malbasic y Negredo como referentes en la punta de ataque. Pasillo en las bandas para Akapo y Marc Baró cuando la pelota estaba en poder de los amarillos.

El Cádiz no impuso de entrada la presión que se le vio en el primer amistoso contra el Betis, lo que dio lugar a que muy pronto el equipo del ex cadista Sergio Pellicer se hiciera con el dominio. Antes, Akapo se apuntó en su haber una carrera con fuerza y verticalidad que le llevó hasta el área y en la que se equivocó al querer pasar a un compañero cuando lo ideal hubiera sido comprometer a Gonzalo. En la antesala de los mejores minutos de los malagueños hasta el descanso, Perea conectó con Bodiger con la mala fortuna de que a éste le falló el control; uno de esos detalles que en Primera se pagan caro.

El Málaga se puso a la carga con el dominio y el balón de su lado y fue capaz de atrincherar al Cádiz. No parecía que el equipo de Segunda A, con varios canteranos en su once, estuviera incómodo en ese rol. Menos aún cuando una 'Pereada', con pérdida de balón donde no se debe, provocó una contra por la izquierda y un centro en el que Hoyos fusiló a Cifuentes.

Los de Cervera se fueron del partido durante diez minutos y eran incapaces de robar o de incomodar la elección creativa del rival. Lo empezó a lograr con un balón suelto que le cayó a Negredo tras un despeje en corto de Gonzalo, así como en la mejor acción cadista del primer tiempo. Perea combina con Negredo y éste a la primera mete a Malbasic, quien sienta a su par pero al quedarse solo ante el portero lanza fuera. Los gaditanos habían 'vuelto' al encuentro y así fue como Perea compensó su error en un saque de falta exquisito que Marcos Mauro cabeceó ante la fallida salida de Gonzalo. Era un empate merecido.

El primer periodo se acabó con el Málaga otra vez a la carga, salvo por un testarazo de Malbasic que llevaba sabor de gran gol con un giro de cuello perfecto. Una buena ocasión para la esperanza.

Si antes del descanso ya se registraron algunos cambios, en el segundo tiempo fue un carrusel constante y lo acusó el ritmo del juego y algunas posiciones en la hierba para que todos tuvieran minutos.

Hay que destacar dos grandes intervenciones del portero del filial Juan Flere, que evitó el gol, y en la faceta ofensiva un remate de cabeza de Caye Quintana que en parábola se perdió por encima del larguero. Cuando todo apuntaba al empate, una falta lateral sacada por Pombo la despejó el meta malagueño y remachó Sergio González, para fijar finalmente el 2-1. Al menos con una victoria las correcciones siempre son más llevaderas.