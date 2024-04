La historia refleja el descenso casi seguro para el que llega a las cinco jornadas finales entre los tres últimos

El Cádiz CF trata de agarrarse a las escasas posibilidades que tiene de conseguir una vez más la permanencia en Primera División. Es muy complicado que logre el objetivo que se marcó al comienzo de la temporada 2023-24, aunque aún le sigue quedando un hilo de vida mientras las matemáticas no digan lo contrario. A estas alturas, el único recurso que le queda es recurrir a la épica.

La situación llega a un extremo casi insostenible. El conjunto amarillo perdió el pasado domingo 28 de abril el que quizás fue el último tren hacia la salvación. Estaba obligado a vencer al Mallorca en el estadio Nuevo Mirandilla y no pasó del empate (1-1) en el partido más importante del curso que disputó con el apoyo de su afición desde la grada. Una vez más, el equipo no dio la talla. Los nervios le pasaron factura y además no ofreció argumentos futbolísticos para sumar un triunfo que habría sido clave para aumentar las opciones de renovar la estancia en la élite.

La realidad es que el Cádiz CF, a falta de sólo cinco compromisos para el epílogo del campeonato (en el mes de mayo se decide todo), ocupa la 18ª posición (lo hace de manera continuada desde el pasado mes de enero) y afronta el esprint final ubicado en zona de descenso a cinco puntos de la 17ª plaza en la que reside el Celta de Vigo. El cuadro gaditano debe sumar seis más que los gallegos porque en caso de empate de puntos sale perjudicado al tener en contra 'goal average' general. O lograr siete más que el Mallorca.

La historia y las cifras son factores que juegan claramente en contra de los amarillos. Desde la implantación del modelo de los tres puntos por victoria y una Liga con 20 equipos de los cuales tres bajan a Segunda, la mayoría de los conjuntos que llegaron a las últimas cinco jornadas colocados en puestos de descenso perdieron la categoría.

Desde la campaña 1999-2000 existe el actual sistema de competición que impera en el fútbol español. Desde entonces, se han producido 72 descensos y de ellos en 57 casos han bajado los equipos que ya ocupaban los tres últimos puestos en la 33ª jornada. Se han dado sólo 15 casos de salvación. Es decir, se han ido a la división de plata en el 79% de los casos y han permanecido en Primera en el 21%.

Los números indican que lo normal es que el Cádiz CF regrese a Segunda después de cuatro años seguidos en Primera. Regresó en julio de 2020 (en plena pandemia) y en mayo de 2024 puede sacar el billete de vuelta. Sólo un milagro en los últimos cinco envites puede cambiar su destino.