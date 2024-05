Grupo Saudia encarga a Airbus 105 aviones de la familia A320neo

Grupo Saudia ha firmado un pedido en firme con Airbus para adquirir 105 aviones de la familia A320neo, valorados en más de 10.000 millones de euros. Este encargo toca de lleno a la fábrica que la compañía tiene en la localidad de El Puerto de Santa María, donde se fabrican los recubrimientos de los motores o 'fun cowl' de este modelo.

El pedido llega en un momento en el que Airbus se encuentra sumergida de lleno en un proceso de integración entre las dos plantas que tiene en la Bahía de Cádiz, la de El Puerto y la de Puerto Real. El pasado 10 de mayo, el director de aviones comerciales de Airbus España, Ricardo Rojas, anunció que la compañía aeronáutica quería tener completada su fusión en la Bahía de Cádiz, con el objetivo que toda la producción se concentre en la factoría ampliada de El Puerto de Santa María, "a lo largo de 2026".

Rojas concretó que el primer traslado de cadenas de montaje y trabajadores desde Puerto Real, donde Airbus cesará su actividad, se producirá el próximo mes de agosto, cuando está previsto que se marche a El Puerto la cadena de montajes de elevadores del A-320.

Tanto el A320Neo como el A321Neo tienen presencia en las instalaciones de Airbus Puerto Real, que se encarga de la fabricación de los timones de cola. No obstante, será ya la planta portuense del CBC, la denominada ahora Airbus Cádiz, la que con total seguridad se encargue de la fabricación de las piezas para este contrato.

La planta puertorrealeña está en estas semanas preparando la mudanza porque será precisamente el proyecto del A320 el primero que se trasladará a El Puerto, como se ha dicho antes. La previsión es que la cadena esté funcionando completamente en la planta portuense en el mes de septiembre.

En cualquier caso, aunque todos los contratos son bienvenidos y todo suma, la realidad es que el contrato en cuestión apenas supondrá una carga de trabajo de dos meses, ya que, al menos en la planta de Puerto Real, la media de fabricación de timones de cola es de unos 60 al mes.

En la planta de Alestis Aerospace de Puerto Real han celebrado la firma del contrato en el que la planta puertorrealeña también participará como proveedor de Airbus. En concreto, en la fábrica del polígono El Trocadero se fabrican los estabilizadores horizontales de ambos modelos. Eso supone una plantilla de alrededor de un centenar de operarios dedicados a su cadena de montaje.

Actualmente la media de fabricación de estos estabilizadores es de una treintena al mes, por lo que el proyecto supondrá alrededor de cuatro meses de trabajo, del que también se beneficiará la planta portuense de Alestis que se encarga de la fabricación de los paños de fibra de carbono con los que se montan los estabilizadores.

Grupo Saudia engloba las aerolíneas Saudia, nacional de bandera del Reino de Arabia Saudí, y la 'low cost' flyadeal. El pedido incluye 12 aviones A320neo y 93 aviones A321neo y, con este, la compañía incrementa a 144 el pedido total de aviones de esta familia.

Saudia tiene el objetivo de satisfacer la creciente demanda para viajar al país, por lo que está aumentando las frecuencias y la capacidad en los más de 100 destinos a los que vuela.

