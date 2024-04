Los presupuestos de San Fernando superan su aprobación inicial: 95 millones y los dos nuevos estadios entre las inversiones estrella

Los presupuestos municipales de 2024, dotados de 95 millones de euros y con la ejecución de los estadios de fútbol y de atletismo entre sus inversiones estrella, han superado este martes en el pleno el trámite de su aprobación inicial en un pleno que la mayoría absoluta del gobierno socialista ha vuelto a convertir en un mero trámite.

El grupo municipal socialista ha sido el único que ha votado a favor de la propuesta. Por su parte, PP y AxSí se han abstenido, lo que suele ser habitual en la aprobación inicial de las cuentas municipales, que ahora tienen que afrontar su fase de exposición pública en la que cada formación presentará sus correspondientes alegaciones. Y solo Vox ha votado en contra.

Hasta 10,5 millones de los presupuestos -más de 16 si se tiene en cuenta también a la empresa municipal- se destinarán al capítulo de inversiones, según ha detallado en la sesión el el delegado del área de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, que no ha dudado en referirse a la propuesta como "la mayor apuesta presupuestaria que ha tenido este Ayuntamiento para conseguir mejorar la calidad de vida de esta ciudad".

Se refería el edil socialista a inversiones como la segunda fase para la remodelación de la avenida Pery Junquera, a las obras de la Casa Lazaga, el equipamiento náutico de Gallineras o la piscina de verano proyectada en la Ronda del Estero, además de la promoción de 81 viviendas en alquiler que está prevista en esta misma vía; inversiones que junto a la ejecución de los estadios forman parte de estos presupuestos que acaban de afrontar su aprobación inicial.

El presupuesto de 2024 supone un incremento del 14% con respecto al mandato anterior y asciende a 116 millones si se tiene en cuenta el consolidado, que incluye a la empresa pública (Esisa, ahora en proceso de transformación en Hemsa).

Según Rodríguez, el presupuesto supone "un nuevo impulso en la transformación del modelo de ciudad" en la que el gobierno municipal lleva 9 años trabajando y mantiene su apuesta "por la mejora de los servicios y de los espacios públicos así como por la igualdad en el ámbito social".

La oposición, no obstante, ha puesto el dedo en la llaga al advertir de manera unánime en que de poco sirve tener unos presupuestos que superan los 100 millones si luego el gobierno municipal es incapaz de ejecutarlos, como ha ocurrido en ejercicios anteriores (en más de un 40% en las últimas cuentas).

También le ha señalado que el peso de esos presupuestos recae sobre el incremento de la presión fiscal en los ciudadanos al apuntar que hasta 51,5 millones de esas cuentas responden a los ingresos procedentes del cobro de los tributos municipales cuando "la inflación, los costes y los intereses bancarios han subido para todos".

"El mayor capítulo de inversiones que ha tenido este Ayuntamiento"

El delegado de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, ha aludido a los 10,5 millones de euros que se destinarán a inversiones -y que se incrementan a más de 16 millones si se tiene en cuenta también a la empresa pública- para asegurar que supone "el mayor capítulo de inversiones que este Ayuntamiento ha destinado jamás".

A ello suma 45 millones en prestación de servicios públicos y casi 10 millones en transferencias, subvenciones y ayudas.

Igualmente, ha recordado el edil socialista, se han dotado hasta 118 plazas vacantes en el Ayuntamiento isleño "para impulsar la incorporación de personal que mejore la prestación de servicios municipales".

Rodríguez ha referido también la mejora y ampliación de todos los contratos municipales de servicios y ha hablado de un incremento del 19,5% en delegaciones como Cultura, Fiestas, Deportes o Educación, así como de un 22% en el mantenimiento y gestión de los edificios públicos, lo que repercute directamente en la ciudadanía.

En mantenimiento urbano, con estos presupuestos se alcanzará la cifra de 3,7 millones de euros de inversión y hasta 3,2 en servicios eléctricos (sube un 22%).

De manera especial, el responsable del gobierno en materia económica se ha referido al aumento del 22% del presupuesto del área de Desarrollo Social, "con especial hincapié en el servicio de ayuda a domicilio, que sube a un 40%".

Otra de las cuestiones de los presupuestos que ha destacado el ejecutivo ha sido la construcción de 81 viviendas en la Ronda del Estero, "con una inversión de más de 10 millones de euros".

Thatcher y los presupuestos "instagramer" que denuncia el PP

La concejala del PP Inmaculada Marín ha iniciado su intervención citando a Margaret Thatcher para señalar que 21 millones de los ingresos que se prevén en los presupuestos proceden directamente del IBI, que el año pasado subió un 13%, y hasta 51,5 de los tributos locales en su conjunto. "El Ayuntamiento andará este año más holgado y los ciudadanos más ahogados", ha resumido.

Desde el grupo municipal popular se ha advertido el aumento de la deuda que supondrán los 8 millones en préstamos que se recogen en la propuesta de presupuestos y se ha señalado que los intereses bancarios subirán "en 1,4 millones de euros".

"No, no estamos de acuerdo ni con vuestra voraz manera de recaudar ni con vuestra manera de distribuir luego dichos recursos", ha apuntado al cuestionar esa "transformación del modelo de ciudad" que defiende el gobierno: "Nosotros hemos percibido otros cambios, como la desaparición del Museo Municipal, de la histórica Biblioteca Lobo, de las casetas de la playa de La Casería o transformaciones poco amables como las del parque Almirante Laulhé, que ha perdido su estanque, sus patos y una veintena de trabajos, o la de nuestra añadora Feria del Carmen y de la Sal".

El PP, de esta forma, ha aludido a algunos de los proyectos pendientes que el gobierno arrastra desde hace tiempo: la reforma del Mercado Central y su climatización, el entoldado de las calles comerciales, el planetario, la sala de estudios "descartada", los veladores de la plaza del Rey, la estación de autobuses... Y se ha referido al abandono de la antigua Casa de la Cruz Roja.

"Qué valor tiene un presupuesto si luego no se ejecutan las partidas", se ha preguntado la edil al aludir también a la pérdida de los fondos europeos, lo que obliga a afrontar con recursos propios "proyectos que ni eran tan necesarios ni siquiera urgentes", lo que lastra gravemente la economía y el desarrollo de la economía local.

"Es un presupuesto continuista, habéis convertido en el eje central de vuestras políticas la estética, el marketing y la publicidad cual instagramer, gastando cifras millonarias pero sin cuidar y desarrollar paralelamente el crecimiento industrial y empresarial", ha criticado Marín.

Vox: "No tienen capacidad de gestión"

La sala de estudio, la segunda fase del Mercado Central y su climatización, la Casa Lazaga, la Casa de la Cruz Roja, el auditorio del Cine Alameda, los Polvorines, las casetas de pescadores de la playa de La Casería y los negocios de hostelería de la zona, la construcción de vivienda social, la mejora del alumbrado, el parque de La Magdalena y el recinto ferial, el Cerro y su ermita, el asfaltado y mejoras de calles y barriadas... Son las asignaturas pendientes del gobierno municipal que ha señalado el portavoz del grupo municipal Vox, Carlos Zambrano, al mostrar su rechazo a la propuesta de presupuestos que se abordaba en el pleno para afrontar su aprobación inicial.

"No vamos a dar apoyo a unos presupuestos que son otro nuevo engaño a la ciudadanía y en una línea política que no compartimos", ha afirmado el edil al señalar que "nadie se cree ya estas promesas disfrazadas de grandes proyectos para los que realmente no tienen capacidad de gestión".

"No tienen capacidad de gestión para una EDUSI que se ha perdido, como no la tienen para gestionar las contrataciones de servicios -tenemos los contratos vencidos- o el seguimiento de la ejecución de los contratos", ha señalado Zambrano al señalar también a la carencia de personal del Ayuntamiento, que achaca a que "tampoco tienen capacidad de gestión para ejecutar las Ofertas de Empleo Público".

Vox ha argumentado su rechazo a los presupuestos especialmente en que "se basan en un incremento de la presión fiscal y que se apoya en el endeudamiento para inversiones plurianuales" además de tratar "como temas secundarios" cuestiones como arreglos en barriadas o el alumbrado.

La aprobación de los presupuestos, para Zambrano, "es un acto más de marketing político" y "no van encaminado a solucionar los problemas reales de los ciudadanos".

Los presupuestos son "humo, propaganda, pan y circo" para AxSí

"Más de lo mismo". Así ha resumido el portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, la propuesta de presupuestos para 2024 que los socialistas han llevado este martes a pleno.

"Presumen de haber transformado el modelo de ciudad cada vez que nos traen un presupuesto. Pero, ¿dónde están las nuevas industrias del sector secundario que crean empleo estable; planes de empleo para apostar por parados y paradas de La Isla; los hoteles que iban a convertir nuestra ciudad en un referente de desarrollo turístico sostenible; las viviendas públicas para dar respuesta a más de cinco mil isleños inscritos en Registro Municipal?; ¿dónde los fondos europeos de la EDUSI que iban a integrar el Parque Natural en la ciudad y transformarla de manera histórica, los nuevos parques y zonas verdes y el nuevo alumbrado público; ¿dónde aquella aceleradora de apoyo a los emprendedores; la gran sala de estudios; la nueva feria en un nuevo recinto ferial; la fiscalidad justa y equitativa; la apuesta por el empleo público de una plantilla municipal envejecida y escasa?", se ha preguntado.

"Humo, propaganda, pan y circo". Eso son para AxSí San Fernando los nuevos presupuestos "inflados" y "continuistas" que el ejecutivo de Cavada ha aprobado en pleno "sin participación ciudadana, sin cumplir la ley, sin atender los problemas reales de las familias de San Fernando, sin plan de empleo, sin vivienda pública de alquiler asequibles, sin ayudas sociales suficientes".

Romero ha denunciado durante su intervención el incremento de la partida de eventos "en un 47,38% pasando de 550.000 a 810.000 euros". Y ha aludido al crecimiento la deuda financiera previsto en un 191,48% "pasando de 2.775.000 a 8.088.705,59 euros", a lo que suma "lo que pagamos en intereses por préstamos, que sube un 164,53% incrementándose de 337.033,92 a 891.569,43 euros".