Sólo dos colegios de Cádiz entre los cien mejores de España, según la lista de Forbes

La revista Forbes es famosa por la lista internacional de multimillonarios, en la que siempre se cuela el gallego Amancio Ortega. Pero también publica cada año, cuando el año académico está a punto de terminar, un lista con los que considera como los mejores colegios de España. Son cien, y entre ellos solo hay dos de Cádiz.

El listado, plagado de colegios privados, tiene en cuenta diversos parámetros: si es un centro público, privado o concertado; las instalaciones del mismo; los equipos con los que puede contar el alumno; las actividades extraescolares; la nota media que se alcanza en cada año académico; los idiomas que se imparten o el número de alumnos por clase.

En Andalucía hay unos 6.000 centros escolares de los que aproximadamente una décima parte están ubicados en la provincia de Cádiz. La región aporta trece colegios a este listo. Nuestra provincia, solo dos.

Estos son El Altillo International School, de Jerez de la Frontera, y el ya tradicional Centro Ingles, en El Puerto. Al final, se cuente con más o menos medios, lo más relevante es el nivel educativo con el que salgan los jóvenes del centro elegido, y viendo las notas finales en selectividad, otra forma de marcar el nivel de formación, el lista sin duda podría cambiar de forma sustancial, con la entrada de un nutrido grupo de colegios públicos.

En todo caso, según Forbes, estas son las características de los que considera como los dos mejores colegios de la provincia:

El ALTILLO INTERNATIONAL SCHOOL

Jerez de la Frontera (Cádiz)

Es un centro privado, internacional, laico, mixto que forma parte de International Schools Partnership (ISP), uno de los mayores grupos educativos del mundo. Abarca la escolarización desde 1 a 18 años y cuenta con estándares altos en la enseñanza de idiomas: inglés, francés y español, que enseñan desde una temprana edad de manera natural y rápida. Durante su paso por la secundaria y el bachillerato, los alumnos pueden hacer intercambios lingüísticos con distintas instituciones educativas de Estados Unidos, Canadá y Francia.

También participa en programas, presenciales o virtuales, que brindan a los alumnos la oportunidad de tener experiencias de aprendizaje internacionales y culturales como Erasmus+, Buddy Exchange Programme, MUN, TEDx Youth, ISP Film Festival, I am Scientist, etc. Dispone de un laboratorio de fabricación digital, 20 aulas con pizarras interactivas, campos de fútbol, pistas de pádel, pista de hockey patines, gimnasio cubierto con rocódromo y escuela de música..

EL CENTRO INGLÉS

El Puerto de Santa María (Cádiz)

Bajo el lema ‘Always looking to the future’, el proyecto de este centro tiene como objetivo despertar la creatividad, la iniciativa, el desarrollo del alumno y el espíritu crítico, basándose en el aprendizaje significativo e interdisciplinar, en la concepción teórico-práctica, la innovación, la internacionalización y la conciencia social. El extenso currículum académico, con carácter internacional, se complementa con un programa de acción tutorial ECI con un plan de actividades para desarrollar habilidades y destrezas blandas e individualizado a nivel aptitudinal y actitudinal del alumno. Entre las actividades, destacan el huerto escolar, campañas de responsabilidad social (mantas, juguetes, comida), voluntariados (Cáritas, Madre Coraje, Proyecto Hombre, Emalaikat…), taller de teatro, taller de oratoria y debate y salidas culturales.