Un árbitro de mal recuerdo dirigirá el partido Villarreal-Cádiz CF

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer el jueves 18 de marzo las designaciones para los partidos correspondientes a la 28ª jornada de Liga, incluido el del Cádiz CF.

César Soto Grado, perteneciente al comité riojano, ha sido elegido para llevar las riendas del encuentro entre el Villarreal y el Cádiz CF que se disputa en el estadio de la Cerámica el domingo 21 de marzo. El VAR correrá a cargo del aragonés Santiago Jaime Latre.

Soto Grado es recordado por ser el árbitro que montó el lío en el partido entre el Elche y el Cádiz CF dirimido en el estadio Martínez Valero a finales de noviembre de 2020 (undécima jornada de Liga).

En aquel duelo, Soto Grado estaba en el VAR y avisó a Carlos del Cerro Grande, colegiado sobre el terreno de juego, para que fuese a revisar el monitor tras un penalti señalado a favor de los amarillos que acabó siendo anulado en la primera parte.

Sin embargo, nada se sabe del papel que desempeñó Soto Grado en la mano dentro del área del jugador local Pere Milla que no sólo no fue señalado como penalti sino que además la acción ni siquiera fue revisada en la pantalla ubicada a pie de campo. Esa pena máxima no pitada hubiese dado al Cádiz CF la posibilidad de ganar un partido que acabó con empate a uno.

Sin embargo, unas semanas más tarde, una mano similar de Álvaro Negredo durante el partido contra la Real Sociedad disputado en San Sebastián, fue revisada por el monitor por Valentín Pizarro Gómez (a instancias de Antonio Mateu Lahoz, que estaba en el VAR) y decretada como penalti. Criterios diametralmente opuestos para una jugada calcada y el Cádiz CF perjudicado.

Será el octavo encuentro que Soto Grado dirija al equipo gaditano. Los siete anteriores están repartidos en dos temporadas: cuatro en la 2018/19 y tres en la 2020/21. El balance es de dos victorias, cuatro empates y una derrota.

En la campaña 2028/19, en Segunda División A, con Soto Grado como trencilla, el Cádiz CFigualó ante el Albacete (1-0), Sporting de Gijón (0-0) y Deportivo de La Coruña (1-1) y cayó 1-0 en el terreno del Elche.

En la actual 2020/21, de nuevo con el colegiado del comité riojano, el equipo entrenado por Álvaro Cervera venció al Huesca (0-2) y al Barcelona (2-1) e igualó a cero en el campo del Pontevedra en la Copa del Rey (el Cádiz CF pasó de ronda tras ganar la tanda de penaltis).