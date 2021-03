Fali es genio y figura. Tiene tanto desparpajo dentro del campo como fuera el futbolista del Cádiz CF, quien exprime al máximo su primera temporada en la élite del balompié español. Un sueño cumplido según reconoce él mismo.

Fali aporta su grano de arena camino del objetivo de la permanencia del Cádiz CF. Y no olvida sus orígenes humildes. Está encantado de compartir el vestuario con un grupo profesional y humano que no duda en elogiar y se entrena junto a jugadores que no hubiese podido imaginar hace unos años.

Uno de ellos es Álvaro Negredo, el máximo goleador del Cádiz CF esta campaña que ha militado en grandes clubes y ha ganado una Eurocopa con la selección española.

Cuando Fali se refiere al ariete, lo primero que hace es tirar de su habitual sentido del humor. "Negredo tiene mucha suerte de estar jugando conmigo (risas)", afirma en declaraciones realizadas a los canales oficiales del club.

Y es que estar en Primera es otro mundo. "Te da la oportunidad de jugar contra gente top, pero te da la oportunidad de haber conocido a Negredo. Me lo dicen hace unos años y no me lo creo".

Y cuenta algo más Fali de su relación con el madrileño: "Negredo me da hasta las botas, tengo todo de él. Es muy grande. Vivir el día a día con Negredo es un privilegio. Para mí es un mérito estar jugando con él"

El zaguero recuerda el día que se enteró del fichaje de Negredo. "Cuando vino, me encantó la noticia. Al principio tenía hasta vergüenza de hablarle. Tener a Negredo en el campo es espectacular, se esfuerza al máximo después de haber ganado todo. Da mucho al equipo. Me encanta hasta pegarle patadas en los entrenamientos (risas)".