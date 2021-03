Fali: "A Choco le quiero más que a gente de mi familia"

En una entrevista a los medios oficiales del Cádiz CF, el defesa central Fali habla de Álvaro Cervera, de su amistad con Choco Lozano, de lo que supone trabajar junto a Negredo y, por supuesto de la afición del conjunto amarillo.

Evolución con Cervera: "Le tengo que dar las gracias al míster. Cervera me ha ayudado a ver otro fútbol que yo no he tenido. Aunque parezca que le doy golpes para todos lados, yo he estado dos años en el Barça B, que allí no se podía pegar fuerte arriba, había que jugar en corto, mantenerla y era otro fútbol. Cuando llegué aquí, le di dos pases por dentro a Ager Aketxe en un entrenamiento y el míster me dijo que no, que por fuera y a la esquina, yo a defender. El entrenador es el que manda, el capitán de nuestro barco y yo me tengo que amoldar a lo que me diga, vaya bien o mal. Te pone en la pizarra, te lo explica y luego da resultados. En cinco años ha conseguido muchísimo. Me ha hecho ver el fútbol de otra manera, creo en este fútbol más que en el otro. El Atlético mete seis jugadores atrás y no se pone colorado. Me ha hecho ver el fútbol de otra manera que vale y es efectiva. El fútbol es ganar. Hay que ser fuerte en las dos áreas.

El vestuario cadista: "El vestuario es espectacular, pero todo el mundo. He estado en vestuarios muy buenos. En el Nàstic era un vestuario muy bueno. Aquí es una familia. El Choco es mi hermano, le quiero más que a gente de mi familia. Los demás son más que compañeros. Creo que es el éxito de todos. Es increíble. Nuestro vestuario es nuestro éxito, está unido y fuerte. Así siempre vas a estar más bien que mal.

Jugar con Negredo: "Negredo tiene mucha suerte de estar jugando conmigo (risas). Estar en Primera te da la oportunidad de jugar contra gente top, pero te da la oportunidad de haber conocido a Negredo. Me lo dicen hace unos años y no me lo creo. Negredo me da hasta las botas, tengo todo de él. Es muy grande. Vivir el día a día con Negredo es un privilegio. Para mí es un mérito estar jugando con él. Cuando vino, me encantó la noticia. Al principio tenía hasta vergüenza de hablarle. Tener a Negredo en el campo es espectacular, se esfuerza al máximo después de haber ganado todo. Da mucho al equipo. Me encanta hasta pegarle patadas en los entrenamientos (risas).

La afición: "Nunca había visto un campo lleno jugando yo de local. Cuando vuelva la gente creo que me voy hasta a asustar. Más de 20.000 gargantas gritando y animando. Respeto a todas las aficiones, pero como la del Cádiz no hay ninguna. Tendríamos más puntos, seguro, si estuvieran en el campo. Cuando vamos al contragolpe y la gente grita se nota. Tendríamos más puntos. Los resultados están ahí. Nos perjudicó mucho más que a otros equipos el tema del público. Necesitamos a nuestra afición, es la número 12.

📺 Fali: "Estoy viviendo un sueño"https://t.co/mTtwThTUzy — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) March 15, 2021

Mensaje a la afición del Cádiz CF: "A la afición cadista decirle que pronto estaremos juntos, os necesitamos. Esto va a ser por vosotros. Vamos a conseguir el objetivo de seguir en Primera para que todos estemos juntos desde el principio y los rivales sientan el jugador número 12. Este año lo conseguiremos por nosotros y por vosotros".