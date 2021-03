Fali Giménez, defesa central del Cádiz CF, atiende a los medios del club en exclusiva para hablar de diferentes temas de la actualidad cadista, pero, sobre todo, sobre su trayectoria antes de llegar al Cádiz CF y ya el equipo amarillo. Una entrevista en la que también deja anécdotas de todo tipo.

Plano personal: "En lo personal estoy como un titán, yo todavía no me creo que con mis 27 años haya cumplido el sueño de mi vida. Todo el mundo tiene la ilusión de jugar en LaLiga Santander. Es una locura pensarlo. Millones de personas que quieren jugar en la mejor liga y yo soy uno de los que lo ha conseguido. Me río mucho con mi familia y con el Choco cuando lo hablamos. Es un premio y una ilusión, no voy a desaprovechar esta oportunidad. Miles de jugadores querrían estar en mi lugar y por eso trabajo a tope para ayudar al Cádiz a seguir en Primera. No voy a desaprovechar esto".

Jugar en la posición que sea: "Mola mucho jugar al fútbol, me encanta, es mi vida, siempre que pueda ayudar al equipo a competir y estar bien yo estoy dispuesto a jugar en lo que sea. El jugador es egoísta en querer jugar, yo siempre quiero jugar donde sea, siempre que pueda ayudar. Donde me ponga el míster lo voy a dar todo para ayudar al equipo".

LaLiga Santander: "El fútbol ha cambiado mucho. Tácticamente son máquinas. Hay equipos de mucha calidad. El jugador que no corra ahora es difícil que juegue. Se nota mucho el tema de los controles, el ritmo, lo táctico está muy trabajado. Cuando he jugado en Segunda hay muy buenos jugadores, pero tácticamente hay equipos que sabes que te van a ganar, tienes que amoldarte a muchas cosas. Tienes que estar muy bien físicamente porque al 99 % no te vale".

Llegada al Cádiz CF: "Salí mal del Nàstic porque la gente quería que me quedase, pero yo al Nàstic le debo muchísimo. Yo quería seguir jugando en Segunda. El Cádiz me daba la oportunidad que me querían seguir en la 19/20. Le agradezco al Nàstic que fuera el primer club que le diera de comer a mis hijas. No podía desaprovechar la oportunidad de jugar en el Cádiz. Vivía en un piso en la Avenida, veía a la gente pasando de amarillo yendo al estadio, el campo lleno y cuando llegué vi que esto era fútbol. No podía desaprovechar esa oportunidad. No podía dejar pasar este tren. Quería jugar en Segunda y en un proyecto tan grande como el Cádiz y al final acerté, subimos a Primera y aquí estuve.

El ascenso y el coronavirus: "Con la pandemia lo pasé mal, esos diez últimos partidos no pude estar para ayudar al equipo. Había jugado mucho antes de la pandemia y lo hice bien, pero en los últimos partidos no podía estar. Estaba fuera de mí, no era el Fali que conozco. Ahora fríamente lo pienso y me alegra muchísimo de que este club esté en Primera. Hay que mantenerse como sea, el Cádiz tiene que estar en la élite para que la afición viva este momento con nosotros. Ya que no pueden este año pues que sea el siguiente".