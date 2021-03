Es el encargado de lanzar los penaltis en el Cádiz CF y no le tiembla el pulso cuando llega la hora de la verdad. Álex Fernández no falló desde los once metros en el duelo contra el Deportivo Alavés y su acierto permitió al conjunto amarillo extraer un valioso empate de visita a Mendizorroza.

No fue un gol cualquiera el que marcó el madrileño en el duelo ante un rival directo en la pelea por la permanencia. Fue importante por lo que suponía y además por el momento, en plena recta final del partido, como un par de semanas antes en el Camp Nou frente al Barcelona.

Sangre fría la del 8 del Cádiz CF. No es fácil ponerse delante de la portería y tener la templanza suficiente con todo lo que hay en juego. Toda una prueba de valentía y liderazgo.

Pero Álex asume la responsabilidad con naturalidad, sin arrugarse, con toda la paciencia del mundo desde que el árbitro señala el penalti hasta que hace sonar el silbato para su ejecución.

Más de dos minutos transcurrieron en Vitoria desde que se pitó el penalti hasta que realizó un lanzamiento perfecto, muy ajustado a un poste para evitar la llegada de Pacheco, quien se estiró bien pero sin posibilidad de alcanzar el esférico.

Álex firmó ante el Alavés su tercer tanto de la temporada. Recorre su cuarto año como cadista y no hay campaña en la que no vea puerta. Cuatro en la 2016/17 (incluido uno en la Copa del Rey), seis en la 2018/19, 13 en la 2019/20 (máximo anotador del equipo) el año del ascenso y los tres de la 2020/21.

En total, 26 dianas aunque 25 en Liga que el Cádiz CF celebró en sus redes sociales.

El club recordó que Álex lleva 25 flechazos amarillos y el futbolista no tardó en responder. "Y los que nos quedan juntos", afirmó Álex con un mensaje de deseo de continuidad. Su contrato finaliza el 30 de junio de 2022 aunque ha expresado su voluntad de renovar.

🏹2⃣5⃣



Nuestro arquero @AlexFdez8 anotó su gol número 25 en @LaLiga luciendo nuestro escudo en el pecho.



¡25 flechazos amarillos! 💛🏹 pic.twitter.com/r07rX5i99I — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) March 14, 2021

El jugador ha encontrado en el Cádiz CF el equipo en el que ha madurado como futbolista. Aquí está viviendo su mejor etapa con una combinación de protagonismo, estabilidad y felicidad que le ha llevado a ofrecer su rendimiento más alto sea cual sea la posición que ocupe sobre el terreno de juego.

En el equipo de Álvaro Cervera ha vivido su explosión como artillero. Nunca había marcado tantos goles en su carrera como los que hace en el Cádiz CF. De los 34 que acumula a lo largo de su trayectoria, el 74 por ciento los ha celebrado con el escudo cadista en su pecho.

Su continuidad le ha llevado a posicionarse como el máximo goleador del Cádiz CF en el último lustro con un tanto más que Álvaro García, que hizo 25 en sus tres temporadas de amarillo (una en Segunda B y dos en la categoría de plata).

El máximo goleador del Cádiz CF de la última década es Juan Villar, que dejó el listón en 42 tantos durante sus tres campañas, todas en la división de bronce.