El entrenador del Cádiz compareció en la sala de prensa de Mendizorroza aliviado por el punto rescatado a última hora. No obstante, Álvaro Cervera no ocultó su preocupación por lo visto sobre el césped.

"El resultado es bueno porque hemos ido perdiendo todo el partido y no hemos tirado a puerta, salvo la última de Malbasic. El partido no lo hemos jugado bien, pero no porque atacásemos más o menos. Nunca hemos atacado bien, seguimos sin atacar bien, pero hemos tenido la suerte de empatar en una jugada de esas del VAR. A partir de ahí hemos bajado a Álex para tener más salida de balón, y sí hemos hecho algo más, pero ya contra 10 y cambiando a jugadores de posición, porque si no el equipo tiene carencias y le cuesta mucho".

Duelos contra rivales directos. "El Cádiz está compitiendo, no sé si mejor que otros. No es de los mejores de la competición y está compitiendo contra equipos superiores o que llevan más tiempo en Primera. También se nos mira por más aspectos, los goles encajados, lo que atacamos... El Alavés nos ha tenido por detrás en el marcador por un error. Nos hartamos de hablar de los aciertos pero el gol de ellos es un error nuestro y el nuestro es un error de ellos. El que menos errores comete es el que mejor compite".

"Los partidos tienen que ser como los últimos que hemos jugado; no puede ser que en el minuto 50 ya hayamos perdido"

Doble cambio justo antes del penalti. "Iba a hacer dos cambios de ataque, Negredo, con poco recorrido ya, y Sobrino, con un golpe fuerte, metiéramos o no el penalti porque necesitábamos más frescura. Los otros sí los pensé más después de marcar el penalti".

Confianza hasta el final. "El partido estaba en la primera parte donde queríamos. No pasaba nada, no lo pasamos mal ni nos ponemos nerviosos. Sabemos que el rival se va a equivocar más y ahí aparecemos nosotros. Lo que no esperas es que otro error, otro penalti más, no sé cuántos ya, y se pone todo al revés. Ahí empieza la cabeza a pensar porque de la misma manera no vas a empatar. Y tienes que hacer cosas, poner a Álex de lateral... No siempre vamos a empatar así".

Crecer compitiendo. "Saber competir es algo que llevamos en el ADN y el que viene a este equipo sabe a lo que viene. Es primordial, obligado. Pero es cierto que nos gustaría generar un poco más. Para eso hace falta que nos quedemos en Primera porque no es cuestión de ideas mías. Es cuestión de que hay un rival delante que nos pone una oposición que nos cuesta. Lo vamos a conseguir cambiando cosas".

La defensa, clave. "Es verdad que han llegado un par de veces a línea de fondo, pero eso no va a cambiar. Antes cometí el error de que cuando un equipo se ponía por delante intentabas hacer otra cosa y nos metían cuatro. Pero ya eso no va a cambiar. Los partidos tienen que ser como estos últimos que hemos jugado, que hasta los últimos minutos tengamos posibilidad de ganar o empatar. No puede ser que en el minuto 50 ya hayamos perdido".

¿Suficiente para la permanencia? "Defender es la base para quedarnos. Defender podemos defender todos, atacar no podemos hacerlo todos porque hay que tener imaginación, habilidad y dinero para comprar esos jugadores, y nosotros de momento no lo tenemos".

La pelea por la salvación. "Tenemos 29 puntos. Creo que con dos o tres victorias más, algunos empates... Por ahí va a estar".