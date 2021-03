Cala, orgulloso de su cifra redonda con el Cádiz CF

El Cádiz CF consiguió un valioso empate en Vitoria ante el Deportivo Alavés el sábado 13 de marzo (27ª jornada de Liga) en un partido contra un rival directo no exento de incertidumbre porque no fue hasta la recta final cuando el conjunto de Álvaro Cervera, después de ir durante mucho tiempo por debajo en el marcador, anotó el gol que terminó valiendo un punto. Álex Fernández acertó desde el punto de penalti.

Juan Cala se erigió en uno de los protagonistas del encuentro porque fue él quien sufrió la falta dentro del área que originó el penalti favorable al cuadro gaditano. Fue en un salto con Manu García, quien soltó el codo y cometió una clara infracción castigada con la pena máxima.

El 16 del equipo amarillo ofreció una doble lectura del resultado obtenido en Mendizorroza. Justo después del pitido final, en declaraciones a los medios oficiales del club, dijo que "no podemos estar contentos porque después del empate tuvimos muchos minutos para conseguir la victoria y no supimos gestionarlo, no dimos el plus cuando ellos tenían un jugador menos y muchas dudas".

Se quedó con la sensación de poder haber dado el golpe definitivo en los últimos minutos. En cualquier caso, el defensa resaltó que "salvamos un punto ante un rival directo, ganamos el goal average y seguimos sumando". Vio el vaso medio lleno.

Fue un encuentro especial para el central porque alcanzó el medio centenar de partidos oficiales como integrante de la plantilla de Cádiz CF. Una cifra redonda de que la que el propio Cala se hizo eco con orgullo a través de un mensaje que lanzó desde su cuenta de twitter.

"Un punto más para sumar y 29 en la Liga. 50 partidos oficiales defendiendo esta camiseta, que sean muchos más con esta familia. Un poco más cerca del objetivo", indicó el lebrijano, convertido en uno de los pesos pesados del vestuario por su energía positiva y su experiencia, comprometido al máximo con el proyecto del Cádiz CF y el objetivo de la permanencia en Primera División.

➕1️⃣ puntos para sumar 2️⃣9️⃣ puntos en @laliga .

5️⃣0️⃣ partidos oficiales defendiendo esta camiseta, que sean muchos mas con esta familia. Un poco mas cerca del objetivo. @Cadiz_CF pic.twitter.com/1DrS2pqE3d — Juan Torres Ruiz (@JuanCala_16) March 13, 2021

21 victorias, 14 empates y 15 derrotas jalonan el recorrido de Cala en el equipo amarillo, incluidos tres goles (uno de ellos esta misma temporada, el que marcó en el choque frente al Levante). Cumple su segunda campaña como cadista con la máxima ambición después de contribuir al ascenso. Su mente no piensa en otra cosa que no sea la continuidad en Primera. Para eso recaló en el Cádiz CF.

Cala valora la buena trayectoria que lleva el equipo, aunque es consciente de la necesidad de seguir sumando en busca del la salvación. "Tenemos que puntuar como sea en cada jornada, sea uno o tres en cada partido". No es fácil pero tampoco imposible. "Cuesta mucho sumar puntos", expuso el zaguero antes de resumir el recorrido de los amarillos hasta la fecha: "Lo importante es que de momento el Cádiz CF está cumpliendo el objetivo".