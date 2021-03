Álex: "El empate es justo"

Álex Fernández ha vuelto a salir al rescate del Cádiz CF, en esta ocasión en el campo del Deportivo Alavés, donde ha sido autor del tanto que le ha dado al equipo amarillo un punto de gran valor. El madrileño se congratulaba del logro en tierras vascas.

"Hemos realizado un buen trabajo en equipo porque sabíamos que en esta cita nos jugábamos mucho. Estábamos frente a frente dos rivales directos y esto demuestra que vamos a pelearlo hasta el final", ha apuntado el cadista.

Álex ha recordado que el enemigo no es un mal equipo a pesar de la situación clasificatoria que atraviesa. "Tienen gente importante en medio y arriba como Joselu, y eso da mayor valor a los que hemos hecho. Y eso que el penalti nos trastocó los planes de lo que estaba previsto, pero nos hemos levantado y pienso que el empate es justo".

El futbolista del Cádiz CF sabe que después del empate y de estar con un jugador más sobre el terreno de juego del estadio de Mendizorroza, el triunfo rondó por la cabeza de los cadistas. "Cuando más rozas el punto que te puedes llevar, quizás hemos sido un poco defensivos en las instantes finales, pero era lógico por lo mucho que te juegas y por no perder lo que ya tienes".

En la parte final de su intervención, Álex ha exteriorizado su felicidad por el gol anotado. "Es un buen punto y me alegro por el penalti, porque ayuda a sumar y da confianza. Siempre que marcas, las sensaciones son muy favorables. El equipo está enchufado y deja claro que vamos a estar en la lucha hasta el final", ha puntualizado el centrocampista del Cádiz CF.

Por su parte, Tomás Pina, centrocampista del Alavés, era todo lo contrario a Álex cuando se puso delante de las cámaras de Movistar LaLiga. "Estamos muy mal... No sé qué decir. Estamos en una tendencia muy mala y lo que necesitamos es ganar partidos para empezar a quitarnos la presión que tenemos encima". El malestar de uno de los veteranos apuntaba a la acción que da origen a la igualada. "No podemos conceder ese penalti, eso nunca. No podemos regalar lo que regalamos en el área y lo estamos repitiendo una semana tras otras. Debemos meternos en la cabeza que hay que cambiar aunque nos llevemos un mazazo tras otro. Hay tiempo y puntos para conseguirlo".