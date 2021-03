Akapo anuncia que está de vuelta y recibe la llamada de su selección

Carlos Akapo ha atendido este miércoles a la prensa al finalizar el entrenamiento, en lo que se puede entender como un guiño que muestra el inminente regreso del jugador a las convocatorias. El zaguero ha repasado toda su situación con las lesiones y ha analizado lo que le queda al Cádiz CF para alcanzar el objetivo de la permanencia.

Para empezar, su estado físico. "Estoy bastante bien. Pensaba que tenía aquella lesión de rodilla y pensaba que la recuperación podía ser más larga, pero se han cumplido justo los plazos porque el día 20 hace dos meses de la operación y estoy entrenando ya con el equipo. Me encuentro bien y trabajo normal. Estoy con ganas de volver a la convocatoria para ayudar al equipo".

Akapo recordó las sensaciones cuando con el Cádiz CF se lesionó esta última vez. "Al final piensas que como he tenido varias lesiones de rodilla, pues te asustas. Al principio me costó asimilarlo más de cabeza que otra cosa porque pensaba que me lesionaba de lo mismo. Me dio rabia. Luego, anímicamente he ido mejorando y he ido siendo más fuerte. Sabía lo que tenía que hacer para recuperarme bien. Los compañeros y los fisios te ayudan y con esa dedicación he cumplido dos meses justos para poder volver a competir", ha explicado.

La baja de Iza Carcelén ha sido una oportunidad que ha pasado de largo, pero el defensa del Cádiz CF piensa que más duele no estar disponible al margen de quien juegue. "Más rabia te da no poder ayudar, no que no esté disponible. Iza lo está haciendo bien aunque el otro día entró Fali y luego Salvi. Da rabia no estar ahí para ayudar. Entre quien entre nos ayudamos todos y puede jugar cualquiera. Me hubiera gustado estar la semana pasada para haber competido. Espero estar en esta convocatoria porque estoy contento con poder volver".

El lateral tiene intención de acudir a la llamada de la selección guineana para disponer de minutos

La selección guineana ha dado a conocer su convocatoria y Akapo aparece entre los elegidos recién salido de una lesión. El cadista busca la parte positiva. "Mucha gente no lo sabe, pero para el primer partido contra Tanzania estoy sancionado. Podría jugar el segundo contra Túnez. Siendo uno de los capitanes de la selección, me gustaría ir por apoyar. Podemos clasificarnos por primera vez a una Copa de África de Naciones. Me podría venir bien coger unos minutos e ir arrancando para poder coger mi máximo nivel".

Hay que señalar que Carlos Akapo ha sido de nuevo convocado por la selección nacional de Guinea Ecuatorial, para dos encuentros clasificatorios para el CAN Camerún 2022. Los encuentros serán ante Tanzania (jueves 25 de marzo) y Túnez (domingo 28 de marzo), si bien el primero de ellos no lo podrá jugar por sanción. El lateral cadista es un habitual es las convocatorias de la absoluta guineana desde que debutara en 2013.

Mirando a la Liga, cree que el Cádiz CF y su entorno deben estar fuertes de cabeza. "Pienso que al final cuando ganamos un partido, internamente y externamente no podemos pensar que está todo hecho. En Primera es muy difícil ganar un partido y es obligado ir partido a partido. Tener la calma de que si se pierde no es el final ni tampoco si ganan lo de abajo. Tenemos que ganar esos partidos para llegar a esos puntos pero sin ansiedad. Vendrán rivales difíciles como Villarreal, Valencia, Getafe, Real Madrid... y tenemos que competirlo al igual que al Barça le quitamos un punto".

Precisamente se ha referido al rival del domingo, que tiene una semana cargada debido a la competición europea. "No pienso que nos beneficie que el Villarreal juegue mañana. La Real Sociedad también venía de jugar Europa League antes de nuestro partido. Tienen plantilla para las dos competiciones y no les va a afectar a ellos. Están preparados".

Para acabar, ha hablado de su escasa fortuna con las lesiones no solo en el Cádiz CF. "No he tenido suerte en el Cádiz ni en el Huesca ni en el Valencia. Un futbolista se puede lesionar donde sea, pero hay que reponerse porque de lo contrario no puedes jugar al fútbol. Me he lesionado en momentos claves pero siempre he querido volver al nivel de antes y buscar esa buena suerte".