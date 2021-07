Varias ausencias en el inicio de la pretemporada del Cádiz CF

El Cádiz CF lo tiene todo organizado para iniciar la pretemporada. El equipo amarillo se pone en marcha el martes 6 de julio con el ilusionante reto que le espera en la campaña 2021/22, una vez en Primera División.

El objetivo no es otro que repetir el éxito de la permanencia en la máxima categoría y para ello empieza a prepararse la plantilla a las órdenes de Álvaro Cervera.

El conjunto gaditano echa andar tras las vacaciones aunque habrá ausencias en los compases iniciales de la pretemporada. No estarán todos los jugadores los primeros días de trabajo.

La ausencia más que conocida es la de Jeremías Conan Ledesma, quien se dispone a vivir una de las experiencias más bonitas como es la participación en unos Juegos Olímpicos. El portero forma parte de la selección argentina que competirá en Tokio y por tanto no se unirá al Cádiz CF hasta el mes de agosto. No parece fácil que pueda estar preparado para el comienzo de la Liga (14-15 de agosto frente al Levante en el duelo de la jornada inaugural).

Tomás Alarcón tampoco estará presente en el amanecer de la pretemporada del equipo amarillo. El medio dispone de unos días de vacaciones tras finalizar su recorrido con Chile en la Copa América el pasado sábado 3 de julio.

Aún no hay una fecha concreta para la incorporación del sudamericano, uno de los dos fichajes cerrados hasta la fecha para la nueva temporada. Quizás pueda llegar la próxima semana, al igual que Anthony 'Choco' Lozano. El delantero disfruta de unos días de descanso después de haber estado trabajando con su selección.

Lozano se quedó finalmente fuera de la convocatoria de la selección de su país, que disputa la Copa de Oro en Estados Unidos, y eso supone que el ariete podrá regresar a Cádiz antes de lo previsto en un principio.

Varazdat Haroyan tampoco estará con la plantilla los primeros días de la pretemporada. El central armenio aún debe resolver una serie de trámites antes de poder aterrizar en España. No llegará a las pruebas médicas previstas el martes y el miércoles y no por tanto no empezará los entrenamientos el jueves.

Una vez que recale en Cádiz, lo primero que tendrá que hacer el defensa será la pertinente prueba PCR y esperar el resultado. Es difícil que pueda empezar a trabajar con el grupo esta semana y quizás sí pueda iniciar las sesiones la próxima semana. En teoría se perderá el primer amistoso ante el Barbate fechado para el miércoles 14 de julio en Benalup-Casas Viejas.