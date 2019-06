El VAR llega a Segunda División

El VAR, el sistema de ayuda arbitral que la pasada temporada se estrenó en Primera División, entrará en escena la próxima campaña en Segunda, según ha confirmado el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, Carlos Velasco Carballo. De hecho, desde hace meses se están preparando para tal efecto tanto los estadios de la categoría como los colegiados.

El objetivo era utilizar esta herramienta en la promoción de ascenso a Primera. Al final no pudo implantarse este mes de junio porque los árbitros no habían terminado su formación (la International Board exige un mínimo de partidos pitados con el VAR y sólo tenían la mitad) y los estadios no estaban adaptados (aunque podría haberse subsanado con unidades móviles). Así, a modo de ensayo, los trencillas de LaLiga 1|2|3 pitarán 40 de los 60 partidos que se disputarán del 21 al 27 de julio con motivo de la celebración del Campeonato de Europa universitario de fútbol en la Universidad Camilo José Cela. Un aperitivo de lo que les aguarda el curso que viene.

Una vez confirmada la implantación del VAR, Diario de Cádiz ha contactado con dos ex colegiados gaditanos para pulsar su opinión de una realidad que ya está aquí.

Juan Antonio Álvarez

Juan Antonio Álvarez, que fue árbitro y delegado del Colegio de Árbitros de Cádiz antes de ejercer actualmente como delegado del Cádiz B, considera la medida del todo positiva.“Me parece muy bien, va a ayudar a las decisiones arbitrales. Se ha demostrado que hay un índice de acierto en el manejo de esa herramienta. Si ha sido bueno en Primera, también lo será en Segunda”.

No cree un problema o necesario un periodo de adaptación. “Los árbitros de Segunda llevan tiempo formándose. Va a beneficiar y el error arbitral en la toma de decisiones importantes se va a quitar. Que se produzcan situaciones en las que el VAR pueda desdecir a un árbitro es bueno para el fútbol. Tendría que tener su periodo de adaptación, pero llevan toda la temporada preparándose”.

Opina que será determinante en situaciones concretas. “La maquinita va a subsanar errores en fueras de juego y a nivel de área. Hay que tener presente que se modifican las reglas del juego, todas las manos son manos a partir de ahora. Va a tener determinación en muchos partidos, en el resultado. Los errores de apreciación seguirán produciéndose, pero no las acciones determinantes, que se corrigen con el VAR”.Eso sí, apunta con cierta tristeza a un único lunar. “Lo malo es que se ha perdido la universalidad de las reglas, ya que esta tecnología sólo estará al alcance del fútbol profesional”.

¿Presión añadida? "Ninguna. El árbitro ya está mentalizado de que tiene una ayuda complementaria, no se sentirá examinado sino ayudado por un quinto árbitro".

Eficacia demostrada. “Las estadísticas dicen que el VAR como mucho ha entrado en cinco ocasiones, una media de 2,3 a 2,5. Y además es en beneficio del fútbol y de la justicia. Todos los elementos que tenga a su favor son positivos. Hay una persona, en realidad dos, que están ahí, con tiempo de mirarlo, de chequearlo. Pueden verlo varias veces, revisarlo, echar para atrás la jugada, trazar las líneas… Es un quinto árbitro”.

Salvador Chirino

Por su parte, Salvador Chirino, ex árbitro y asistente en Primera y Segunda hasta que tras su retirada se convirtió en el delegado de campo del Carranza, también cree que será positivo. “Estamos reclamándolo todos. Durante la temporada se han visto jugadas conflictivas y se estaba reclamando. En Primera hemos visto que se han solucionado bastantes cosas, en líneas generales ha sido positivo”.

Una cuestión de justicia. “Se hace justicia porque hay jugadas que el árbitro no aprecia sobre el terreno de juego. Unas veces beneficiarán y otras perjudicarán”.

Una ayuda necesaria. “Se están unificando criterios y con los cambios de reglas van a aliviar situaciones conflictivas sobre todo en el área. Dará lugar a menos errores arbitrales. Si el árbitro tiene duda consultará al VAR y le asesorarán. De cara los penaltis ayudará, y en cuanto a las agresiones, el típico codazo que se estima o no se estima, el VAR ayudará mucho, e incluso el árbitro podrá consultar en la pantalla”. En efecto, en la recta final del curso, sin ir más lejos, el Cádiz llegó a mostrar su preocupación por los arbitrajes.

Jugadas puntuales. “No se eternizarán los partidos porque se revisan jugadas determinantes, muchas de ellas que acaban en gol. Quizás de cara a la prensa y de cara al público dará más calma porque ya no es el árbitro el que toma la decisión sino que la tecnología ha ayudado en la toma de decisión”.

Tampoco considera que se vean examinados los árbitros. “Para eso está el VAR y tienen que asumirlo como una herramienta de trabajo. No tienen que sentirse aludidos porque se ha creado para ayudarles”.

Lógicamente, nada es perfecto. “Habrá jugadas que seguirá siendo el criterio de los que están en el VAR, porque pocas veces se va a la pantalla. Se criticaba que no iban mucho a la pantalla y ya hay instrucciones del Comité Técnico para que vayan cada vez que tengan dudas”.

Preparados para empezar. “Los de Segunda ya se están formando y además vienen con la experiencia de haber visto cómo funciona en Primera, llegarán más experimentados”.

Y los estadios, también listos. “En Carranza ya está hecha la instalación, saliendo del vestuario a mano derecha, y hay una norma con una indicación que si cualquier miembro de cuerpo técnico se acerca a menos de un metro de la pantalla será expulsión directa”.