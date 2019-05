Preocupación en el Cádiz con los arbitrajes

Cuando llega la recta final de la temporada, los equipos tratan de esmerarse en pos del cumplimiento de sus objetivos. Pero no todo está en sus manos. El Cádiz CF se jugaba buena parte de sus opciones de acceso al play-off en el estadio Nuevos Los Cármenes ante un Granada que pujaba por el ascenso directo delante de su parroquia.

La misión se volvió más complicada para los amarillos ante la aparición de un actor inesperado: el árbitro. Juan Luis Puliso Santana perjudicó gravemente al Cádiz CF al conceder un gol ilegal que puso con ventaja al Granada en el minuto 11.

El agarrón de Antonio Puertas a Lekic fue tan claro que en el vestuario cadista no encontraban explicación después del partido. Lo vio todo el mundo menos el juez. El entrenador, Álvaro Cervera, no se mordió la lengua en la sala de prensa minutos después del empate. “El gol de ellos fue falta”, soltó el técnico, que fue más allá: “Hacía tiempo que no veía lo de hoy (en alusión al partido). Hay veces que es difícil arbitrar, pero otras te da que pensar. No estamos teniendo suerte”.

El enfado era mayor de lo expresado. El Cádiz CF quizás hubiese podido ganar el encuentro de no haber regalado Pulido Santana al Granada un gol que nunca debió haber subido al marcador.

No llega al nivel de escándalo de Hernández Cifuentes (el árbitro del aquel duelo en Lugo del play-off de ascenso a Segunda A) o Ais Reig (el inventor de la expulsión de Santamaría en la visita al Mirandés en la temporada 2016/17 o el penalti que señaló contra el Cádiz CF en el choque contra el Huesca que sólo existió en su imaginación), pero Pulido Santana se convierte en un colegiado maldito para el Cádiz.

El canario ya perjudicó a los amarillos en aquella visita al Getafe en la campaña 2016/17, cuando anuló un gol a Ortuño y en el último minuto pitó un penalti a favor de los madrileños que se tradujo en la derrota (3-2) de los amarillos.

El Cádiz depende de sí mismo para entrar en la fase de ascenso pero hay cierta preocupación tras ser claramente perjudicado en Granada.