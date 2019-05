Ager Aketxe se convirtió en el protagonista del partido con el golazo que marcó en la recta final del partido para certificar el empate del Cádiz CF en Granada.

"Cuando Salvi me dio el balón atrás, busqué el espacio adecuado para golpear y la cosa salió bien", explicó Aketxe sobre la acción del gol.

A su juicio, en Granada "conseguimos un punto importante. Ellos son un gran equipo y además se pusieron pronto por delante en el marcador. Hay que dar por bueno el empate pese a que pudimos hacer algo más".

Aketxe reconoció que a partir de ahora llega el momento de vencer. "LLevamos muchos empates seguidos y antes o después hay que ganar. Y llega la hora de hacerlo".

Álex Fernández

"Lo importante es que después del empate que sacamos en Granada seguimos dependiendo de nosotros mismos para meternos en el play-off".

"En casa somos fuertes y ahora tenemos que pensar en ganar al Extremadura para continuar arriba. En Granada hicimos un buen trabajo ante un buen equipo que se jugaba el ascenso".

"Cuando nos vimos con el 1-0 en contra sabíamos que era difícil porque enfrente estaba el equipo menos goleado de la Liga, pero nunca nos rendimos, apretamos y logramos un punto que ahora debemos hacer bueno".

Espino

"Hicimos un gran partido y conseguimos un resultado que puede ser bueno. No dejamos de pelear. Nos marcaron pronto pero después buscamos el gol por todos lados, quería los tres puntos pero el resultado fue un empate".

"Parece que el 1-0 llega tras un agarrón claro, pero no hay que darle más vueltas, tenemos que mejorar para que no nos marquen".

"Hace tiempo que no jugaba pero me tocó y me encontré bien. Lo dejamos todo en el campo y lo seguiremos haciendo hasta el final".