Tiempo de rotaciones

El Cádiz CF pasa en las últimas semanas de desplegar un once más o menos fijo a experimentar numerosas modificaciones empujado por diversas circunstancias. Las rotaciones se multiplican desde el arranque de la segunda vuelta. Entre lesiones, sanciones y decisiones técnicas del entrenador, Álvaro Cervera, no hay una alineación que se haya repetido de la 22ª jornada en adelante.

La tarta de los minutos está ahora más repartida que nunca. Hasta 19 jugadores han sido titulares en sólo cinco encuentros disputados una vez traspasado el ecuador de la temporada. Hay tiempo para casi todos, para unos más que para otros.

Ya sea por necesidad o por convicción, la realidad es que los jugadores entran y salen del once. El bajón sufrido por el equipo en la segunda vuelta de cada una de las dos campañas anteriores, sobre todo en la 2017/18 (se cayó de la fase de ascenso en el último partido de LaLiga 1|2|3), hace que el objetivo en el presente curso sea evitar el obstáculo del cansancio y que los jugadores lleguen con la mayor frescura posible a la recta definitiva, cuando todo se decide. Se trata de dosificar esfuerzos y de que todos estén preparados para competir al cien por cien.

Los sucesivos cambios que se vienen produciendo desde enero demuestran además que hay fondo de armario en una plantilla con mucho más de once futbolistas en condiciones de ser titulares. La columna vertebral está formada por Cifuentes, Rober Correa, Sergio Sánchez, Marcos Mauro, Machís y Manu Vallejo, que suelen ser fijos siempre que están disponibles. El resto de las posiciones está sujeta a variaciones cada fin de semana en función del partido de que se trate.

Los 19 jugadores que han participado en alguno de los cinco duelos de la segunda son:

CIFUENTES: fijo con Cervera no sólo este temporada. Si no surgen contratiempos, seguirá en la portería hasta el final del torneo aunque acumula tres cartulinas amarillas, a dos de ser castigado con un partido de sanción.

ROBER CORREA: titular en cuatro de los cinco duelos de la segunda vuelta. El que se perdió en Oviedo fue por sanción. Es el lateral derecho con el que más cuenta el entrenador y el defensa que más minutos acredita en la Liga: 2004 (314 en la segunda vuelta Acaba contrato el próximo 30 de junio y sigue sin renovar.

CARMONA: Suplente habitual como especialista del carril derecho de la defensa, aunque formó parte del once en la visita del Cádiz al terreno del Real Oviedo, en el tercer capítulo de la segunda vuelta. Jugó 54 minutos para alcanzar los 357 en el torneo de la regularidad.

SERGIO SÁNCHEZ: Titular en los últimos tres partidos después de superar una lesión muscular que sufrió en diciembre en el choque contra el Málaga. Tras el obligado parón regresa como fijo en el eje de la zaga. Lleva 270 minutos en la segunda vuelta para un total de 1.040.

MARCOS MAURO: En la segunda vuelta, el argentino sólo faltó a la cita en el estadio Carlos Tartiere al estar sancionado tras ver la roja en el envite contra el Mallorca. Cuando está disponible entra desde el principio. Con 357 minutos es el jugador de campo que más tiempo está en el campo en la segunda vuelta. Desde el comienzo de la Liga acumula 1.966 minutos.

KECOJEVIC: Pasó de ser titular en los encuentros contra el Almería, Mallorca y Oviedo ante la ausencia de Sergio Sánchez o la de Marcos Mauro a desaparecer de las convocatorias en los compromisos posteriores. 270 minutos en la segunda vuelta y 1.290 en el campeonato.

BRIAN: De titular en los tres primeros partidos de la segunda vuelta a quedarse fuera de la lista en los dos siguientes. Unas molestias le impidieron estar disponible para la visita al Alcorcón y pierde su sitio. Acredita 247 minutos en la segunda vuelta y un global de 1.273.

MATOS: Pasa del absoluto ostracismo en el que ha vivido en los últimos meses a la titularidad en los dos partidos más recientes. Aprovecha la oportunidad en un puesto de máxima competencia con tres laterales izquierdos. Tras el ecuador suma 180 minutos y se coloca al filo de los 1.000 (979).

GARRIDO: Tres titularidades y dos suplencias en la segunda vuelta, en la que ha participado en cuatro encuentros. Se reparte los minutos con Edu Ramos e incluso ha llegado a coincidir con él en el once, como en la visita al Alcorcón. 284 minutos en la segunda vuelta y 1.354 en toda la Liga.

EDU RAMOS: Gana protagonismo en las últimas fechas. Comenzó la segunda vuelta como titular, después no jugó contra el Mallorca y el Oviedo y más tarde volvió al once en las victorias contra el Alcorcón y el Tenerife. Con 350 minutos es le medio que más minutos atesora en la segunda vuelta (950 en total).

JOSÉ MARI: El roteño arranca la segunda parte del campeonato con tres partidos en el once inicial, uno sin jugar por sanción y otro, ante el Alcorcón, con participación en el tramo final. 182 minutos en la segunda vuelta y 1.748 desde el comienzo del torneo.

ÁLEX FERNÁNDEZ: De titularísimo durante la primera vuelta a tener que desempeñar el rol de suplente en la segunda. Salió de inició ante el Almería y el Mallorca pero después pasó a ocupar plaza en el banquillo, aunque siempre juega aunque sea los últimos minutos. Es el único centrocampista que no ha sido titular en las últimas tres jornadas. Lleva 225 minutos en la segunda vuelta para un total de 1.810. El medio que más minutos acumula en la Liga.

SALVI: El sanluqueño va y viene. Tres encuentros de la segunda vuelta en el once inicial y dos como suplente, aunque siempre dispone de minutos. 303 minutos en la segunda vuelta y 1.184 en todo lo que va de Liga.

DAVID QUEROL: Titular en los dos últimos envites y en el anterior debutó como cadista en la segunda parte frente al Oviedo. 207 minutos.

AKETXE: La aparición del vasco en las dos últimas alineaciones hacen pensar que llega su momento, aunque puede ser que su presencia forme parte de las rotaciones que aplica el míster. En los tres duelos anteriores jugó en la segunda mitad, una señal de va contando más para Cervera. 238 minutos de los 1.025 que acredita los ha jugado en el arranque de la segunda vuelta.

MACHÍS: Aterrizó y desde su estreno en el partido contra el conjunto asturiano forma parte de un once inicial del que no sale, convertido en el faro en ataque del equipo. Disputa todos los minutos y suma 270.

JAIRO: La sanción de dos partidos coincidió con la llegada de Machís. Antes de la llegada del venezolano fue titular ante el Almería y el Mallorca y después fue suplente ante el Tenerife. 152 minutos en la segunda vuelta para un total de 1.182.

LEKIC: Ha participado en todos los partidos de la segunda vuelta pero no ha completado ninguno. Fue sustituido en los cuatro en los que salió de inicio y en el que fue suplente entró en la segunda mitad. Lleva 291 minutos desde el comienzo del segundo tramo liguero y un total de 1.221.

MANU VALLEJO: El chiclanero fue titular en todas las jornadas hasta que una lesión le obligó a parar y lleva dos partidos sin poder vestirse de corto. Jugó todo el tiempo en los tres primeros duelos de la segunda vuelta. 270 minutos. Con 2.027 minutos en lo que va de Liga es el jugador de campo que más está sobre el césped.