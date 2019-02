Edu Ramos también se apunta al gol

Edu Ramos celebró su 27 cumpleaños –ayer fue el aniversario de su nacimiento– con su primer gol como futbolista del Cádiz CF. No fue un tanto cualquiera. Eligió el mejor momento para estrenarse de amarillo y azul. Fue el que abrió el camino de una importante victoria en el compromiso contra el Tenerife. Ese gol, que desatascó un choque de corte equilibrado, fue festejado por los jugadores y por el autor, que recibió la felicitación de sus compañeros. Había motivos para la alegría.

Álvaro Cervera apostó por la titularidad del medio, que respondió con un partido serio y un gol sorprendente. El único borrón fue la cartulina amarilla que le impedirá estar disponible para la próxima jornada –frente al colista Nástic de Tarragona- al acumular las cinco tarjetas que conllevan la consiguiente sanción.

El ex del Córdoba no suele incorporarse al ataque porque su misión es la de ejercer de ancla del equipo como pivote defensivo en el centro del campo. Siempre vigilante en su zona, no pierde la posición en su papel de barredor de balones y rara vez dispara a puerta.

El pasado sábado, en el choque contra la escuadra chicharrera, Edu Ramos se inventó un centro chut con el que a priori buscaba a un compañero en área contraria. Golpeó demasiado fuerte, el viento hizo de las suyas y Dani Hernández, guardameta visitante, se vio sorprendido por una vaselina que nadie esperaba que, traducida en gol, se convirtió en la clave de una nueva victoria de un Cádiz que da señales de que va a más tras sumas seis puntos de una tacada.

Con Edu Ramos ya son 16 los jugadores del conjunto amarillo que han anotado al menos una diana en lo que va de Liga. Cada vez son más los que tiran del carro goleador. Darwin Machís se sumó nada más aterrizar con un tanto en su estreno en el duelo contra el Oviedo y otro determinante en el campo del Alcorcón.

Una semana después se apuntó a la fiesta del gol el centrocampista malagueño- Con él ya han marcado los cuatro medios. Álex Fernández acumula cuatro y uno tanto José Mari como Jon Ander Garrido. Hasta Karim Azamoum, que dispuso de pocos minutos antes de marcharse cedido al Elche en enero, firmó un gol, en su caso en la cita de la Copa del Rey frente al Espanyol.

Los jugadores que han engordado la cuenta goleadora del Cádiz en el actual curso de LaLiga 1|2|3 son Iván Kecojevic (dos), Marcos Mauro (dos), Rober Correa (uno), Sergio Sánchez (uno), Garrido (uno), Edu Ramos (uno), José Mari (uno), Álex Fernández (cuatro), Salvi (dos), Jairo (dos), Ager Aketxe (uno), Darwin Machís (dos), Manu Vallejo (seis), Lekic (cuatro), Dani Romera (dos) y Carrillo (uno).

En total, 33 goles al que hay que añadir el que Deivid marcó en propia puerta en el enfrentamiento contra la Unión Deportiva Las Palmas.

La ausencia de un goleador puro hace que la tarta goleadora se reparta entre numerosos jugadores. En el anterior torneo liguero fueron 12 los jugadores los que aportaron goles, con Álvaro García con un papel destacado con diez dianas.

En la campaña 2016/17, el gol giró en torno a Alfredo Ortuño, que llegó hasta los 17 y en total fueron 14 los integrantes del plantel que firmaron al menos un tanto.

La 2018/19 que está en marcha es la que cuenta con más jugadores activos en la faceta goleadora desde el retorno del Cádiz a la división de plata. Y aún queda margen para que el número de goleadores supere los 16. Quedan por estrenarse los atacantes recién llegados David Querol, Vincenzo Rennella, Djordje Jovanovic. Y de los que empezaron la temporada aún no ha visto puerta Mario Barco, aunque el navarro lo tiene muy complicado a día de hoy porque hace meses que no tiene una oportunidad.