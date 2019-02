"Hemos sido superiores en el cómputo global"

Los refuerzos de invierno empiezan a hacerse hueco. "Cuando se ficha a jugadores se ficha para esto, para que jugadores determinantes decidan. En Alcorcón creo que fuimos mejores, tiramos cuatro o cinco veces, en juego quizás no pero sí en lo que concibo en el fútbol, tirar y que no te tiren, y ante el Tenerife hasta el gol no nos han tirado y nosotros tampoco. No damos ventaja pero carecemos de virtudes para ser superiores ".

Oltra: "El 1-0 nos hizo mucho daño"

La lectura del partido para el entrenador del Tenerife se reduce a una primera ocasión desperdiciada a los pocos segundos y ninguna más hasta el final. No obstante, "lo hicimos bien en la primera parte, sin sufrir". Sin embargo, en la segunda mitad "el gol a los pocos minutos, que creo que Edu no tira a puerta aunque da igual porque es gol, nos ha hecho mucho daño". José Luis Oltra reconoce también que "el segundo gol, en una contra, ha sido definitivo, porque a partir de ahí ha estado más cerca el 3-0 que el 2-1". Como resumen, "un buen primer tiempo y un mal segundo tiempo". Tras el accidente de la derrota con el Córdoba y la de Carranza, la situación de los insulares se complica. "La gente ha visto lo mismo que he visto yo, una buena primera parte, en la que si te pones por delante todo cambia, y una segunda en la que el equipo ha acusado el golpe del 1-0. No hemos sido capaces de tener reacción, pero sólo me preocuparía si no compitiéramos, que no es el caso. Hay carencias, es otra derrota fuera, llueve sobre mojado y por todo eso estamos abajo". Sobre el Cádiz, opina que "es muy bueno en las transiciones, maneja muchos registros, sabe a lo que juega, y si además tiene espacios, pues es más dañino". En cuanto a su supuesta mala relación con Cervera, explicó que lo abrazó al principio "porque me lo ha pedido" y recordó que "la situación no cambia". Respecto a la expulsión de Naranjo, se limita a decir que "es un jugador importante, al que he intentado dar unos minutos y al que tenemos que recuperar. No está y lo necesitamos". Y sobre su labor, con cuatro puntos por encima del descenso, asegura que "tengo energía para seguir haciendo mi trabajo".