Llegan tres cruceros al puerto de Cádiz con 9.000 turistas a bordo

Finalmente está aún por ver si serán cuatro los cruceros que se darán hoy cita en la dársena comercial del puerto de Cádiz. De hecho, los planes iniciales eran que pasara por las cercanías del Muelle antes de las tres de la tarde vería cuatro cruceros y, el que lo hiciera después de esa hora tan sólo vería tres.

Pues ahora mismo, cuando aún no son ni las once y cuarto de la mañana parece que se confirma que tan sólo serán tres los cruceros que atraquen, ya que el cuarto, el L'Austral, el que quedaba en el aire, se encuentra aún atracado en uno de los cantiles de la factoría gaditana de reparaciones de Navantia a la espera de decidir qué hacer.

Fuentes de Navantia indicaron ayer a última hora que el L'Austral tenía planeado zarpar del astillero a la ocho de la mañana para llevar a cabo una serie de pruebas de mar en las cercanías de la Bahía. La intención era que, una vez que se comprobara que todo andaba bien, el buque de lujo pusiera rumbo a Lisboa que será el primer puerto en el que cargue a sus primeros pasajeros.

Cabe recordar que durante su estancia en el astillero de Navantia, este buque, a igual que el resto de cruceros que hacen sus reparaciones o varadas convencionales en Cádiz dejan tan sólo a bordo a una parte de la tripulación que se entremezcla en las cubiertas con los trabajadores procedentes de las distintas empresa auxiliares que participan en la puesta a punto del buque.

Pero en contra de lo inicialmente estimado por Navantia la realidad es que el L'Austral se encuentra aún amarrado en uno de sus cantiles, de manera que está por ver si finalmente llega a atravesar la bocana de la dársena comercial del puerto de Cádiz o si, una vez que finalice las pruebas de mar, ponga directamente rumbo a Lisboa.

A efectos de control por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), es cierto que queda escrito en las previsiones que constan en su web la estancia de cruceros el atraque del L'Austral, pero este organismo no tiene ahí ninguna responsabilidad y son las propias consignatarias las que le pasan la información puntual con las previsiones.

De ahí que está aún por ver si finalmente la estancia del L’Austral será fugaz. De todas maneras, su estancia en Cádiz tan sólo supondría una estampa más bonita y completa del puerto de Cádiz, ya que este buque no vendría a sumar ningún crucerista a los 9.000 que sí han llegado este miércoles, festividad de Primero de Mayo, al puerto de Cádiz y que ya se encuentran estratégicamente ubicados, tal y como estaba previsto a lo largo del cantil de la dársena comercial del Muelle gaditano.

Por otra parte, a la hora de contabilizar la cantidad de cruceristas que han llegado a Cádiz en los otros tres cruceros, nada mejor que acudir a la delegación de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz, que cuenta con línea directa con las principales consignatarias que laboran diariamente en el puerto de Cádiz.

Según esta fuente, hay que contabilizar los pasajeros que han llegado a bordo de tres buques:el Le Champlain, el Costa Diadema y el Oasis of the Seas.

El Ayuntamiento tiene contabilizada la llegada de un total de 8.953 turistas a bordo de estos tres cruceros. A todas estas personas hay que sumar sus tripulaciones, de manera que, entre pasajeros y tripulantes, estos tres cruceros han podido traer hasta Cádiz a no menos de 14.000 personas, a sabiendas de que el Oasis of the Seas y el Costa Diadema llegarán con 5.439 y con 3.356 pasajeros a bordo respectivamente. De ahí hasta los 8.953, es decir los 158 pasajeros restantes, serán los que lleguen a bordo del Le Champlain, un crucero de lujo de 131 metros de eslora que podría convertirse en el más singular de la jornada sin dejar de lado el gigantismo de un crucero como el Oasis of the Seas.