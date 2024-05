El PSOE denuncia la falta de contrato para el reciclaje en El Puerto

El PSOE de El Puerto ha denunciado la “alarmante situación” por la que atraviesa la planta de reciclaje que, como ocurre con otros tantos servicios municipales, se encuentra en precario desde hace casi tres años, "lo que perjudica al servicio que se presta y a los derechos y las condiciones laborales de la plantilla".

En un reciente encuentro con el comité de empresa del CRR, el secretario general y portavoz del PSOE Ángel González, junto a miembros de la comisión ejecutiva, abordó con los representantes de los trabajadores “el pésimo funcionamiento de la planta debido a que la maquinaria se encuentra obsoleta y falta material; los camiones son antiguos, y cuando se averían automáticamente dejan de prestar servicios; y, en el caso de las máquinas de la planta, cuando dejan de funcionar, hay que hacer el trabajo manual, con las complicaciones que ello supone en unas tareas de esta índole”, ha señalado González.

Según han podido conocer los socialistas, en muchos momentos la planta se satura y no caben más residuos, y es ahí cuando deben evacuar al vertedero los residuos sin reciclar. Ángel González lamenta que “mientras los vecinos y vecinas hacemos un esfuerzo en separar y reciclar, es probable que cuando llegue a la planta lo que tiramos nunca se recicle y acabe en el vertedero”.

Además, se da la circunstancia de que son varios los ayuntamientos que pagan a El Puerto para que se procesen sus residuos, pagando por un servicio que, en muchas ocasiones, no llega a producirse. Además de El Puerto, la planta de clasificación de envases ligeros trata los envases provenientes de San Fernando, Puerto Real, Cádiz, Barbate, Chiclana, Conil, Rota, Mancomunidad de la Janda o Mancomunidad de la Sierra.

El edil asegura que esto es consecuencia de no tener contrato y llevar en precario casi tres años, y reclama al alcalde, Germán Beardo, "que trabaje y saque un pliego de condiciones acorde con las necesidades actuales del servicio”, añadiendo que “la causa de todo esto es la incompetencia de un equipo de gobierno que no es capaz de contratar la gestión; una incompetencia que, como siempre, afecta al ciudadano y a los trabajadores, que ya no aguantan más y no pueden continuar en esta situación precaria”.