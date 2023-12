Previsiones del puerto de Cádiz: 336 cruceros que luego serán 350

Hay aún grupos políticos del arco municipal que reniegan de que “el puerto de Cádiz se convierta en un aparcamiento para cruceros”. Este fue el dardo envenenado que le tiraba el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana a la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz en el Pleno municipal del pasado jueves.

Este tipo de posturas que aún mantienen grupos como AIG u otros grupos sobre todo de color verde ven en el crucerista a un modelo de turista de baja calidad, al que le suda el medio ambiente y que sólo viene a Cádiz a molestar. De nada les sirven esos cálculos, ya por cierto obsoletos dado que no reconocen la carestía de la vida sufrida en los últimos años tras la pandemia, y no ven que el sector de los cruceros no sólo deja dinero en tasas portuarias y que da de comer a estibadores, amarradores, remolcadores y prácticos sino que ubican a Cádiz en el mapa del mundo y del turismo mundial.

Una buena parte de estos turistas llega en barco, se baja, se pasea por la ciudad o por su provincia para luego volver y pasar una estancia más larga aquí, ya alojado en un hotel, y así poder disfrutar con más tiempo de las delicias que ofrece nuestra capital y nuestra provincia.

Y esos anticruceristas son los mismos que les vuelven la cara a los millones de euros en inversiones que dedican las grandes navieras en hacer que sus cruceros sean amigables con el medio ambiente y que hayan conseguido convertirse en uno de los medios de transporte más limpios y sostenibles. Pronto dejarán de circular por los mares del planeta buques que sigan utilizando sucios combustibles y que ya no hayan optado por el Gas Natural Licuado, el que menos, o por el hidrógeno o las baterías de litio

Buena parte de los buques de crucero ya se alimentan de Gas Natural Licuado

En eso trabajan no sólo las navieras sino que los muelles van de la mano y puertos como el de Cádiz tienen ya un importante proyecto que lo llevará a convertirse en el primero de la península en poder dar carga eléctrica a los buques que llegan a sus cantiles. Primero se podrá ofrecer este servicio a un sólo buque pero, en cuanto estén resueltas cuestiones relacionadas con la potencia disponible, la intención de Teófila Martínez, como presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, es poder ofrecer esta electricidad a todos los buques que lleguen a Cádiz de manera simultánea.

No es un capricho sino que serán las propias autoridades internacionales y las propias navieras las que irán dejando en la cuneta a aquellos competidores que no se monten en este tren de la sostenibilidad y reformen sus flotas o construyan nuevos cruceros que ya no echen humos sino que sirvan incluso para la generación de energías alternativas y limpias.

Mientras tanto, Cádiz se prepara para recibir un 2024 que promete ser de nuevo un año récord en lo que a número de cruceros se refiere.

Ahora mismo, las previsiones que maneja la APBC hablan de 336 cruceros pero esta cifra irá fluctuando a lo largo del año y muchos cruceros se caerán del listado con el que ya cuentan muchos comerciantes de la ciudad, y otros muchos se sumarán pudiendo llegar incluso a los 350, si no más. Es una programación viva, según confirman desde la propia APBC, ya que muchas de las reservas de atraques están hechas hasta con dos años de antelación, aunque otras no se harán hasta meses o días antes.

El MSCEuribia partirá desde Cádiz en un crucero de dos semanas hasta Hamburgo

La teoría es que el puerto no puede ni debe ponerle trabas a nadie para utilizar sus muelles. Un puerto nace siempre con vocación de servicio y con el objetivo final de generar empleo y riqueza al hinterland en el que se integra, sin dejar de lado los cientos o miles de trabajadores que dependen de muelles como el de Cádiz.

A la vista de las previsiones de la APBC, los meses de abril (33 atraques), mayo (38), septiembre (37), octubre (40) y noviembre (42) son los que esperan un mayor número de buques turísticos. Es algo que suele repetirse año tras año aunque no hay que olvidar que ya se habla de cinco meses de los doce que tiene el año con más de 30 cruceros.

Son cifras a las que los gaditanos estamos ya acostumbrados cuando hay aún puertos de renombre que se congratulan al ver que en abril o mayo les entra por la bocana el primer crucero del año, cuando al puerto gaditano, el primer crucero del año llega el mismísimo día 1 de enero, Año Nuevo. Será el MSPoesía que llegará con sus 300 metros de eslora procedente de Lisboa y que marchará sobre las ocho de la tarde rumbo a Málaga que será su siguiente puerto de escala en una ruta que trasladará a entre cuatro y cinco mil personas.

A partir de ahí serán otros ocho los buques turísticos los que llegarán en enero, entre los que destaca otro MSC, el Euribia, que protagonizará en embarque total en Cádiz del que tanto la hostelería y la hotelería de la ciudad espera mucho, además el propio puerto, ya que habrá que tratar de estar a la altura de lo que MSC espera en agradecimiento a su apuesta por Cádiz.

Y por destacar alguna escala, siempre es digno de ver en Cádiz uno de los buques de Cunard Line, y más si se trata del Queen Mary 2, con su majestuoso casco negro y sus 305 metros de eslora que ha ubicado a Cádiz en medio de una ruta entre Barcelona y Southampton.

Y otra reina que llegará de la mano de la Cunard Line, el Queen Anne. Este buque tocará Cádiz por primera vez en su corta vida, ya que se estrenará en enero que viene, el 31 de julio, que llegará a la ciudad consignada por Cadiship.