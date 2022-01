Sergio González y el ataque: "Hay que terminar las jugadas"

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, ofreció el lunes 17 de enero la rueda de prensa a modo de previa del partido contra el Espanyol de la 21ª jornada que se disputa el martes 18 en el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza).

El nuevo técnico del conjunto amarillo comenzó manifestando su alegría por pasar ronda en la Copa del Rey ante un Sporting de Gijón que el cruce anterior “había eliminado al Villarreal”. Comentó que “dejamos la portería a cero y en ataque tuvimos dos o tres situaciones”.

“Pasar de ronda da energía y buenas sensaciones emocionales, ojalá nos haga entrar en una dinámica positiva”, explicó el míster.

A su juicio, el equipo amarillo estuvo en El Molinón “en buen nivel en atención y intensidad” y recordó que “estamos en ese paso del Cádiz CF que jugaba con Álvaro al que queremos que juegue con Sergio, en esa ambigüedad de esas dos fortalezas”.

El entrenador no descartó que algunos jugadores que fueron titulares el pasado salgan en el once ante el Espanyol. Eso sí, no ocultó la realidad. “El que empezó el otro día tiene menos opciones pero a veces hay que jugar en la Copa para hacerlo en la Liga”.

“Me quedé con la actitud, los chicos hicieron las cuatro consignas que les dimos, sin volverles locos porque si soltamos 12 cosas no las van de poder hacer todas”, indicó sobre su primer partido en el banquillo cadista.

Sergio González busca el equilibrio en el juego del equipo. “Queremos transmitir que hay fases que hay que jugar con balón y otras sin él, las dos son importantes. Debemos intentar asociarnos y tener la pelota y generar juego. Estamos intentando inculcar que hay que buscar equilibrio entre las dos fases”.

El técnico aterriza en el Cádiz CF conocedor de todas las circunstancias. El equipo afronta partidos importantes a la espera de refuerzos más allá de la incorporación de Fede San Emeterio.

“No valen excusas. Lo que tenemos es lo que tenemos. Lo ideal en el fútbol es muy difícil. El calendario es el que es y este es el partido que tenemos, queremos que en el campo se vea un Cádiz CF competitivo que tenga opciones de ganar, que tenga algo de lo que queremos ver. Vamos a ver un buen partido. Por qué no darnos una alegría y repartir méritos a todos porque sólo llevamos tres días”.

Demostró que conoce al Espanyol de arriba abajo. “Es un gran equipo con gran entrenador, dos centrales de garantías, el portero también, laterales con libertad ofensiva, en la media con jugadores dinámicos, buen toque y capacidad para llevar tiempo del partido y filtrar pases, buenas bandas y un delantero referencial como Raúl de Tomás, que le da el plus que requiere un equipo de Primera. Es un equipo con pegada”.

Una de las carencias del equipo amarillo es el ataque, que no termina de funcionar. “Hay que intentar conseguir terminar las jugadas. El motivos de los problemas lo dejamos a un lado, queremos intentar inculcar que debemos potenciar la fase ofensiva y ojalá vayamos encontrando esa conexión”, explicó el preparador cadista.

Sergio González abundó en la cuestión ofensiva: “Los de abajo no somos mucho de tirar a puerta. Queremos tener oportunidades pero en el equilibrio está la virtud, se trata de ser fuerte en defensa y después que haya gente con libertad de atacar”.

“Somos los que somos en este partido y a partir de ahí pueden llegar refuerzos que nos hagan mejores”, expuso el entrenador sobre el mercado de invierno. “El ‘timing’ es complicado. El club está trabajando a destajo para que lleguen lo antes posible. Sabíamos las condiciones en las que veníamos y pensamos en positivo”.

No se pronunció sobre los jugadores de la plantilla que pueden salir en enero: “Estamos haciendo un balance, todos los futbolistas se merecen un respeto. Estamos en ello, seguimos dando pasos y lo que decimos y hacemos es con la verdad por delante y primero al futbolista”.

Sobre la situación de Álex Fernández, que acaba contrato el próximo de 30 de junio y no ha renovado, Sergio González dijo que “confío en su profesionalidad, está muy identificado con el Cádiz CF, dará su mejor versión renueve o no, con ganas de ser importante y participar en la consecución del objetivo.