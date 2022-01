El momento más complicado de Vizcaíno en el Cádiz CF

El Cádiz CF se halla en un periodo relevante de la temporada 2021/22. Cuatro puntos por debajo de la permanencia y con la necesidad de ganar de modo urgente para no verse descolgado de la constante lucha por su gran objetivo.

La pelota ha dejado de entrar este curso y por primera vez en el último lustro el equipo entra en una curva descendente que sitúa al presidente, Manuel Vizcaíno, en uno de sus momentos más delicados, si no el que más, desde su aterrizaje. Confluye un conglomerado de circunstancias negativas, algunas ellas fruto de errores que han tenido respuesta por parte de una hinchada que está soliviantada. El martes habrá una manifestación antes del partido contra el Espanyol.

Basta con conversar con aficionados o echar un vistazo a las redes sociales para comprobarlo. Lo peor que le puede pasar a un dirigente es tener a su afición en contra. Una afición que no es propietaria del club pero sí de un sentimiento colectivo e individual hacia el equipo de sus amores. Eso no tiene precio.

Con Vizcaíno al mando, la entidad ha vivido una etapa gloriosa que le ha llevado a ser millonaria como nunca en su larga historia. Nunca había tenido el club tanto dinero como ahora. Nunca había experimentado un impulso semejante en tan poco tiempo. Se hizo cargo del Cádiz CF cuando estaba en Segunda B y con él llegó a Primera, aunque ahora corre serio peligro de perder la categoría.

Pero la memoria es muy corta en el complejo mundo del fútbol. Lo que cuenta es la actualidad, que no es precisamente favorable al mandatario cadista.

Estas son varias situaciones por las que Vizcaíno vive su momento más complicado desde su aterrizaje en el club, algunas fruto de algún error:

En zona de descenso: El equipo acostumbraba a pelear en la parte de arriba en los últimos años y cuando subió a Primera igualó la mejor clasificación de su historia en la máxima categoría. Pero ahora no funciona. Hay que remontarse ocho meses para encontrar la última victoria en casa. Esta campaña aún no ha ganado en su terreno.

Plantilla que no está a la altura: Los refuerzos que llegaron en verano no subieron el nivel del plantel. Los resultados están a la vista. Y en enero de momento sólo se ha incorporado un jugador que no despierta ilusión en una hinchada cada vez más enfadada.

Pérdida de sintonía con la afición: Buena parte de la masa social anda muy molesta no sólo con la errática marcha del equipo sino con la gestión del club, fuertemente criticada hasta propiciar el nacimiento de una plataforma, Alma cadista, que entre otras cuestiones reivindica la defensa de las señas de identidad del Cádiz CF.

La despedida de Cervera: Los entrenadores dependen de los resultados y con el equipo cada vez más hundido en la zona de descenso puede ser incluso lógica la destitución del considerado mejor técnico de la historia del Cádiz CF. Lo que no ha gustado en muchos sectores del cadismo es la forma de su despido, con el presidente por un lado y el entrenador por otro en una clara señal de distanciamiento y desavenencias que pueden tener consecuencias en otros ámbitos.

El estadio nuevo: La insistencia de Vizcaíno en construir un recinto nuevo ha ido haciendo mella en el universo cadista en los últimos tiempos. El rechazo es prácticamente absoluto por parte de la afición hasta el punto de que es el origen del surgimiento de Alma Cadista. Reina la preocupación por la construcción de un estadio fuera del término municipal de Cádiz. La idea va perdiendo fuerza tras comprobar el presidente las dificultades.

Feudo sevillista en la capital gaditana: Al presidente se le fue la mano en el partido contra el Sevilla, con la Tribuna del Nuevo Mirandilla convertida en una caseta de feria con la presencia de centenares de seguidores de Nervión en plenas restricciones por el Covid y la asistencia de José María del Nido, de quien circula por las redes sociales una fotografía haciendo una peineta no se sabe a quién.

La vicepresidencia: Rafael Contreras es, desde hace diez meses, la mano derecha de Vizcaíno en el Cádiz CF. Ocupa el segundo puesto más importante aunque sin la más mínima experiencia en el fútbol hasta que se unió al club después de algunas empresas fallidas. Aprovecha su cargo para excederse en el número de invitaciones en algún que otro partido.

Y por twitter circula una cuenta sin una identidad definida que muchos aficionados la sitúan en Contreras o su entorno. Desde esa cuenta se ha intentado desprestigiar a Cervera al mencionar asuntos económicos en su salida del Cádiz CF. Bien haría Contreras en desvincularse de ella si no tiene la más mínima relación.