Las tres posiciones que pretende reforzar el nuevo técnico del Cádiz CF

El mercado de invierno llega a su ecuador con mucha tarea pendiente por parte del Cádiz CF. El conjunto amarillo afronta dos semanas de vértigo para cerrar varias incorporaciones con las que elevar el nivel de la plantilla. De momento sólo ha llegado un jugador, Fede San Emeterio, a falta de que se sumen tres o cuatro más antes del próximo 1 de febrero.

El aterrizaje de emergencia del nuevo entrenador, Sergio González, en pleno zoco invernal, condiciona los fichajes. El club escucha y trata de complacer las peticiones del nuevo técnico tanto en las posiciones que hay que reforzar como en los nombres de los jugadores.

Hay dos dos prioridades que no cambian en relación a la etapa de Álvaro Cervera. Los responsables deportivos buscan al menos un delantero, aunque ya ha quedado comprobado que la misión no es nada sencilla. Han salido a la palestra varios nombres, pero de momento no ha cuajado ninguna operación. Uno de ellos, Luuk de Jong, empezó a marcar goles con el Barcelona cuando le enseñaron el camino hacia el Nuevo Mirandilla (antes Carranza).

En el club se mueven también para dar con un futbolista que se sepa manejarse en las bandas, si es posible con preferencia por la izquierda. El que más suena es Idrissi, extremo sin apenas minutos en el Sevilla. Hay contactos avanzados por él para nada firmado.

Y con el nuevo técnico cobra fuerza el objetivo de la contratación de un centrocampista más tras la llegada de San Emeterio. Reforzar la medular es el reto para afrontar la segunda parte de la temporada, decisiva para buscar la permanencia. Okay Yokuslu (Celta de Vigo) y Rubén Alcaraz (Real Valladolid) son los más que suenan. El primero está más cerca de otros equipos que del amarillo. El segundo estuvo a las órdenes de Sergio González y este curso juega poco con los pucelanos.

Un mediocentro más provocaría una superpoblación en una posición que a día de hoy ocupan seis jugadores: Tomás Alarcón, Jens Jonsson, Álex Fernández, Fede San Emeterio, Garrido y José Mari.

El roteño ya se entrena con el grupo desde hace un par de semanas, aunque aún se desconoce cuándo estará preparado para jugar y cuándo podrá alcanzar su mejor tono después de acumular ocho meses sin disputar un partido oficial.

En el caso de Garrido, todo apunta a que el vasco será cedido a un conjunto de Segunda División después de no haber tenido dorsal en la primera parte de la temporada mientras se recuperaba de una lesión de rodilla.

En el Cádiz CF no descartan hacer algún fichaje más además de los tres que están pendientes. Todo depende de lo que ofrezca un mercado que no está siendo nada fácil para un equipo ubicado en zona de descenso y con urgencias más que evidentes.