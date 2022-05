Palabra de capitán: "¿Por qué no creer? Si ganamos tenemos muchas opciones de salvarnos"

Es hora de tirar de galones en la última semana de la Liga, en la que el Cádiz CF se juega la permanencia en Primera División en el capitulo final. El capitán del conjunto amarillo, José Mari, atendió a la prensa después del entrenamiento desarrollado el miércoles 18 de mayo para preparar el partido contra el Alavés que se disputa el próximo domingo.

El roteño miró de frente a lo que viene por delante, consciente de lo que hay en juego. Es la última oportunidad y está convencido de que el Cádiz CF la va a aprovechar. "Llevamos mucho tiempo jugando finales con muy buen rendimiento. Estas últimas ocho-diez jornadas estamos ofreciendo buenas sensaciones salvo en momentos puntuales. Hemos competido contra grandes equipos y hemos sido merecedores de mejores resultados".

"No nos sonrío la fortuna el otro día" en el duelo ante el Real Madrid. "Ahora tenemos la última opción, vamos con la confianza de que si hacemos nuestro trabajo tenemos opciones. Ponemos el foco en lo que podemos controlar, que es nuestro partido", expuso José Mari. El Cádiz CF necesita ganar en Vitoria y que no lo haga el Mallorca o el Granada.

Sobre el anterior encuentro, comentó que el equipo "salió con muchas ganas, hizo las cosas bien y metió al Madrid en su campo, ellos tienen una gran calidad. Merecimos más que un empate. La gente vio que el quipo está vivo".

Después del partido "estábamos tristes porque la situación cambió con el gol del Mallorca al final. Teníamos mucho que digerir y después de dos lavando la cabeza estamos centrados en lo que tenemos que hacer. Hoy hemos hecho un gran entrenamiento".

"Vamos a llegar bien y fuertes al último partido, si hacemos nuestro trabajo tenemos muchas posib8lidades de salvarnos", recalcó el 6 del conjunto gaditano. "Confío porque este equipo compite fuera de casa y tiene fútbol para ganar. Vamos con confianza para conseguir el objetivo de seguir en Primera".

Para que el Cádiz CF pueda seguir en la máxima categoría, además de ganar debe esperar un resultado favorable en otro campo. José Mari dijo que "estoy convencido de qué tipo de profesionales hay en el Osasuna y el Espanyol. Osasuna no se deja ir en ningún partido".

El Cádiz CF no puede hacer otra cosa que no sea ir a por la victoria en Mendizorrroza. "Tenemos que estar centrados en lo nuestro. No podemos ir más allá de lo que no controlamos", indicó el gaditano.

"Tenemos que hacer nuestro partido, ir a ganar y después de esperar. Si ganamos, tenemos muchas opciones de salvarnos. La afición también está convencida, por qué no volver a ganar fuera si ya lo hemos hecho en otras ocasiones", reflexionó José Mari.

Reconoció que "es inevitable" no saber lo que está pasando en otros campos "porque nos estamos jugando mucho. Vamos a ir a por todas y que cuando acabe el partido se diga que nos hemos vaciado. La afición sabe que el equipo se está dejando la vida, va de frente, va a campos difíciles y ataca. Tenemos que provocar opciones para ganar, ser intensos y agresivos, nos estamos jugando el futuro del club y nuestras familias".

El roteño tardó más de media temporada en estrenarse por una lesión que le llevó un largo periodo de recuperación. "Fueron momentos difíciles, psicológicamente me estaba preparando para cuando me necesitara el equipo, siempre pongo el beneficio colectivo por encima del individual. Estoy para ayudar en lo que el míster y el club quieran, lo único que quiero es lo mejor para el Cádiz CF".

"Tengo muchas ganas, después de una temporada difícil, de terminar con una alegría, si es así me emocionaría mucho. Si tengo que sufrir que sea en mi club con los míos, estoy donde quiero estar pase lo que pase", aseguró el centrocampista.

Apuntó que Sergio González programó un entrenamiento el día después del empate ante el Real Madrid y la caída a la zona de descenso para hacer terapia de grupo. Había tristeza por la situación, pero hay que estar unidos en los malos momentos, la herida se solventa como grupo. El martes estuvimos con la familia y desde el miércoles sólo pensamos en ir a Vitoria a hacer nuestro partido".

El capitán ejerció como tal y lanzó un mensaje de optimismo: "Por qué no, por qué no creer, nos lo merecemos, el equipo está trabajado bien, hay una comunión absoluta con la afición. Después, pase lo que pase, y el Cádiz CF seguirá muy vivo".