Humanox, nuevo patrocinador oficial del Cádiz CF

El Cádiz CF y Humanox, la empresa tecnológica de salud y deporte creadora de las X-PAD, han firmado un acuerdo de patrocinio mediante el cual se convierte en patrocinador oficial del club por tres temporadas. El acto se ha formalizado este sábado 9 de enero en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz con la presencia del presidente, Manuel Vizcaino, los capitanes y entrenadores principales, y Montserrat Medina, directora comercial global de Humanox. El logo de Humanox lucirá en la parte trasera sobre número de la camiseta del primer equipo.

Humanox lanzó en 2020 las X-PAD, las primeras espinilleras de carbono y conectadas del mundo capaces de recoger más de 50.000 datos brutos de un jugador en un solo partido. Esos datos, únicos para cada jugador y que se procesan en la plataforma digital Humanox, se traducen en 40 variables distintas que se monitorizan en el teléfono móvil, tableta u ordenador del jugador o del cuerpo técnico, incluyendo métricas como la frecuencia cardíaca, la fatiga, la fuerza del golpeo del balón, la fuerza de los impactos recibidos, la velocidad, las calorías consumidas, o los movimientos en el terreno de juego representados por un mapa de calor y visualizados en la aplicación.

Teniendo en cuenta la salud y la seguridad en el juego, el dispositivo X-PAD incluye un sensor de temperatura que emite una alerta en los primeros cinco minutos en los que el jugador o jugadora las lleva puestas. Si su temperatura corporal supera el umbral por el cual se considera que tiene fiebre, la aplicación emite un aviso. Esto adquiere especial relevancia en estos tiempos donde la prevención es un elemento constante en las competiciones y entrenamientos.

Las X-PAD son únicas en el mundo por sus características, pues aúnan las capacidades de un teléfono móvil, la protección de unas espinilleras con material avanzado como la fibra de carbono y todo un conjunto de sensores con conectividad a tiempo real que las convierte en algo nuevo y único. X-PAD, además de ser es el dispositivo que da entrada al ecosistema Humanox, en cuya plataforma digital se encuentran servicios de salud, deporte, competición, formación, etc. Todo un entorno de tecnologías al servicio de la vida cotidiana de las personas (jugadores, familiares, cuerpo técnico). HUMANOX y las X-PAD recibió el Premio Reimagine Football 2020 organizado por la UEFA Innovation Hub, el Johan Cruyff Arena, y el City Football Group, y donde participaron 298 proyectos de 34 países. El premio reconoció el carácter innovador y tecnológico de las X-PAD de HUMANOX aplicado al fútbol en un contexto donde el deporte rey está cambiando rápidamente.

En palabras del presidente del club, Manuel Vizcaino, "este acuerdo continúa llevando al Cádiz CF a la vanguardia de la tecnología. Estamos en un mundo donde los datos son fundamentales, y este será el camino para que aumente el rendimiento de nuestros jugadores y se puedan prevenir lesiones".

Montserrat Medina, directora comercial global de Humanox, comentó que "Humanox se siente orgullosa de apoyar a un club histórico como el Cádiz CF, especialmente en una temporada especial donde el equipo está donde le pertenece, en LaLiga Santander. El esfuerzo, el trabajo, y la mejora continua son valores que compartimos desde HUMANOX y reconocemos en el Cádiz”.