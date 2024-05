Estas son las playas de Cádiz donde puedes ir con tu perro

Llega el verano y los amantes de los perros saben que ya no pueden pisar la mayoría de las playas de Cádiz con sus mascotas y tienen que buscar otros lugares para el paseo. La normativa de muchos municipios impiden bajar el can, con multa incluida en caso de incumplir la norma. Sin embargo, hay algunos arenales donde admiten la llegada de algunos de los más de 25.000 perros censados en la provincia.

Playas para ir con perros

Playa del Aculadero, en El Puerto de Santa María

Esta playa se suma a la lista de playas caninas en la costa de Cádiz. Será a partir del 1 de junio cuando comience la temporada de playa canina en el final de El Aculadero y finalizará el último día de septiembre. Esta playa ocupa la superficie disponible entre el espigón de separación con La Puntilla y el inicio de la escollera de protección del paseo marítimo, el cual limita la playa en su borde superior, con una extensión aproximada de 9.000 m2 y un frente de unos 165 metros sobre la orilla.

Playa de Camposoto (San Fernando)

Esta playa de fina arena blanca de 6 kilómetros de largo tiene un lugar específico para perros. Es un recinto acotado donde los canes pueden correr y bañarse a su antojo. De hecho, el baño está prohibido para las personas. Eso sí, se encuentra al final de la Punta del Boquerón, hay que andar unos dos kilómetros a pie para llegar.

Playa de La Concha (Algeciras)

La zona canina existe desde 2019, está en la parte sur de la playa del Rinconcillo, cerca del puerto. También es una playa fina ideal para que la mascota se dé un chapuzón en el mar.

Torregorda en playa de Cortadura (Cádiz)

Esta temporada y como novedad Cádiz estaba previsto incluir como playa canina un tramo de la extensa playa de Cortadura destinada a perros, que será delante de las instalaciones marítimas de Torregorda. Además, en Cádiz hay zonas donde se forman pequeñas playas que no están censadas como zonas de baño. Estas son la del principio de la Punta de San Felipe y la de Puntales, al final del paseo de la Bahía.

Otras opciones

Pese a que no está permitido acceder según la normativas en el resto de playas, sí que existen algunas de menos afluencia donde es posible dar una vuelta en algún momento del año.

Playas de Chiclana

El Ayuntamiento de este municipio lo permite sólo en otoño e invierno

Playa de La Mangueta (El Palmar-Vejer)

Las familias con perros suelen verse por la zona cercana al arroyo del Conilete. Aunque no es oficial, ya que no existe una ordenanza concreta, normalmente la gente no experimenta problemas en esta parte.

Playa del Montijo (Chipiona-Sanlúcar)

Al igual que pasa con la playa de La Mangueta, no existe un permiso de las autoridades como tal. Sin embargo, las familias suelen usar este espacio, aprovechando la escasa presencia de bañistas, su extensión y que nunca se han reportado casos de multas. Se trata de una zona de costa rocosa.

Playa de Aguadulce (Rota)

Una zona de fuerte oleaje con muchas conchas, que hacen algo incómodo el tránsito sin calzado. Aún así, al ser zona semisalvaje, apenas hay personas que puedan sentirse molestas por la presencia de los canes. Por lo que es ideal para ir con perros.

Calas de Roche (Conil)

Es importante tener en consideración esta zona solo en invierno, ni siquiera en primavera. Pues hay que tener en cuenta que el aforo de las calas es limitado y muchos bañistas consideran las calas de esta pedanía conileña de sus favoritas. Por lo que suelen estar llenas.

Playa de El Conchal (Puerto Real)

Se ubica dentro del Pinar de la Algaida, que a su vez pertenece al Parque de Los Toruños. Esta playa salvaje está rodeada de pinares y en ella suele haber bastantes familias con sus perros. Además, apenas suele haber bañistas.

Playa de la Hacienda (La Línea)

Es una playa poco transitada, al norte de esta ciudad, a la que se puede ir para disfrutar de momentos de tranquilidad con la mascota.

Playa Guadalquitón (San Roque)

Playa virgen de 2.200 metros de extensión a la que apenas acuden personas para tomar el sol o un baño. Así que perfecta para ir con perros.

Playa El Cabrero o Cala Sardina (San Roque)

Es una pequeña calita limítrofe con la provincia de Málaga. Está a las afueras de Torreguadiaro, es de arena gorda y oscura. No suele tener muchos bañistas.