Qué le falta a Marc Baró para dar el salto en el Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, fue preguntado el viernes 8 de enero sobre el partido contra el Pontevedra de la Copa del Rey, resuelto con la clasificación del conjunto amarillo en la tanda de penaltis tras el empate a cero durante los 120 minutos.

No le gusto mucho el encuentro al técnico. "No fue un partido positivo. No saco ninguna conclusión", aseguró sobre el duelo disputado el jueves en Pasarón. "Pasamos la eliminatoria, que está bien", añadió.

Además de continuar vivo en el torneo copero, Cervera vio algo más positivo. "Los chicos del filial jugaron bien, se vieron que tienen proyección. Hicieron lo que les pidió", contó el míster sobre el rendimiento que ofrecieron en territorio gallego Saturday, Momo Mbaye y Marc Baró, futbolistas del Cádiz B que tuvieron la oportunidad de ser titulares con el primer equipo en el compromiso del segundo cruce de la Copa del Rey.

El preparador cadista expuso sobre los centrales que "estuvieron muy bien ante un rival de la categoría en la que ellos juegan". Puede que les faltara algo más de atrevimiento a juicio del míster. "Jugaron quizás pensando más en no cometer errores", apuntó.

Cervera valoró la progresión que está experimentando Marc Baró, titular en Pontevedra (también frente al Ribadumia en la primera ronda) y fijo en los entrenamientos del primer equipo, además de ser habitual su presencia en las convocatorias para los partidos de Liga (aún no ha debutado en la máxima categoría).

El entrenador ve a Marc Baró "cada día mejor", pero no quiso extenderse en elogios hacia el canterano y sí apretarle un poco las tuercas en busca de un paso más por parte del joven lateral izquierdo.

¿Qué le falta al mallorquín? "Le falta concienciarse de la categoría en la que está”, argumentó Cervera para situar al joven de 21 años en Primera División. "Lo de Marc es un problema de cabeza, tiene que mentalizarse de la categoría, hacer cosas que no se hacen en Segunda División B o dejar de hacer cosas que se hacen en Segunda B”, indicó el responsable del banquillo del Cádiz CF.

Marc Baró fue sustituido en el duelo contra el Pontevedra durante la segunda no por cansancio ni porque lo estuviese haciendo mal. Todo lo contrario. Lo estaba haciendo bien, pero "lo quité porque entonces nos quedábamos en el campo con cuatro jugadores del filial cuando entró Bobby y era un riesgo. Si no hubiese jugado el partido completo".