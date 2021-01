Al Cádiz le puede salir cara la Copa del Rey. Sobre todo a José Mari. El roteño formó parte del once inicial en el encuentro contra el Pontevedra disputado el jueves 7 de enero y volvió a jugar tras dejar atrás la dolencia una rodilla que le había impedido jugar en los últimos dos meses.

Pero el capitán tuvo la mala suerte de lesionarse el día de su reaparición. Se tuvo que marchar antes de la media hora con una lesión en el cuádriceps de su muslo derecho que supone un frenazo.

La nueva lesión de José Mari supone un serio contratiempo por la enorme influencia que ejerce dentro y fuera del campo. El entrenador, Álvaro Cervera, no se cansa de poner de ejemplo al gaditano.

El técnico no ocultó su preocupación por la situación de José Mari durante la rueda de prensa que ofreció el viernes 8 de enero a modo de previa del duelo contra el Deportivo Alavés que se disputa el domingo.

Cervera desveló que en función del alcance de la lesión del centrocampista, está abierta la opción de buscar un medio en enero para apuntar esa posición en la segunda parte de la temporada.

"No me gustan las lesiones en el cuádriceps, no me gusta el sitio", explicó el preparador cadista y expuso el motivo: "Las lesiones en la parte de delante son más traicioneras".

El técnico ya ha planteado al club el paso que hay que dar. "Esta mañana he dicho que hay que tener claro lo que le ha pasado a José Mari, tener los plazos de la baja y según la duración plantear la posibilidad de traer un mediocentro en el mercado de invierno".

El 6 del conjunto amarillo participó en los ocho primeros partidos del campeonato (siete como titular) pero se perdió los nueve siguientes tras sufrir una distensión en una rodilla.

José Mari fue suplente en el envite frente al Valencia, aunque no llegó a saltar al césped. Cervera le dio minutos desde el principio en el duelo de la Copa del Rey con la intención de que el capitán fuese cogiendo el ritmo necesario para poder ir entrando en los partidos de Liga.

Pero la suertes es esquiva con el capitán, que ahora tiene que parar otra vez a falta de conocer el alcance exacto de la nueva lesión que de momento le impide estar disponible para el choque contra el Deportivo Alavés de la 18ª jornada.