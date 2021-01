Sobrino, una opción difícil pero no imposible para el Cádiz CF

El Cádiz CF pretende reforzarse en el mercado de invierno para tratar de certificar la permanencia en Primera División en la segunda vuelta de la temporada 2020/21.

No es una tarea fácil acometer incorporaciones a mitad de campaña en un mercado limitado y ni tampoco que los futbolistas que lleguen eleven el nivel del equipo. La historia demuestra que son pocos los jugadores que llegan a cuajar de verdad durante el periodo decisivo de la Liga.

Entre las posiciones que al Cádiz CF le gustaría apuntalar está la delantera. El propio entrenador del conjunto amarillo, Álvaro Cervera, reconoce que le gusta cómo se desenvuelve Rubén Sobrino, ariete del Valencia que disputó los últimos minutos del partido que ambas escuadras disputaron en Mestalla el pasado lunes 4 de enero, resuelto con empate a uno.

Cervera dijo en la SER Valencia que Sobrino le gusta "desde hace mucho tiempo. Tanto a mí como a mi segundo Roberto Perera. Nosotros le llamamos el Fernando Torres de andar por casa. Es un jugador rápido, que va al espacio y nos ha gustado siempre. Lo que no nos explicábamos es por qué jugaba tan poco, si es que había tenido algún problema".

¿Hay posibilidad de que Sobrino pueda jugar en el Cádiz CF? "No sé", dijo el preparador cadista y expuso dos razones: "Ahora no tenemos ficha, tampoco tenemos dinero". Insistió en que "es un jugador que siempre me ha gustado. Como queremos reforzarnos, ojalá le gustara la posibilidad de venir, pero es algo que será difícil".

El atacante está teniendo poco protagonismo esta campaña en el conjunto ché, con el que no llega a los 50 minutos en el campeonato frente a los 120 que jugó (prórroga incluida) contra el Terrassa en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

Cervera muestra sus preferencias por Sobrino. Es una opción difícil, pero no imposible. El primer requisito para su posible llegada es que haya hueco en la plantilla cadista, que a día de hoy no dispone de una ficha libre.

La puerta de salida está abierta en el Cádiz CF. Entre los principales candidatos a cambiar de aires en enero están Nano Mesa, Iván Alejo (se frustró su pase al Dinamo de Zagreb), Filip Malbasic, Jorge Pombo y Yann Bodiger.

Si, como parece, el club con sede en el estadio Carranza consigue liberar fichas, el siguiente paso es que el Valencia acceda a dejar que Sobrino forme parte de otro equipo convertido en rival directo dado que el equipo de Javi Gracia está abocado a pelear por la salvación tras su discreta primera vuelta (ocupa la 17ª plaza a falta de dos jornadas para el ecuador del torneo de la regularidad).

Pero el Valencia podría permitir la marcha de Sobrino en su afán de reducir el coste de su plantilla. Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y la lógica apunta a una cesión por lo que queda del presente ejercicio.

El tercer factor es si el Cádiz CF puede asumir la ficha del ariete, por el que el club de Mestalla pagó 5 millones de euros por su fichaje procedente del Alavés en el mercado de invierno del curso 2018/19.

Y el cuarto es si el delantero está dispuesto a vestir de amarillo y azul. Los piropos que le lanza Cervera pueden suponer un aliciente para él.

El atacante nacido hace 18 años en Daimiel (Ciudad Real) no destaca por el número de goles. Lleva 29 en ocho años de carrera. Su tope está en los seis tantos que hizo con la Ponferradina en la andadura 2014/15 en Segunda División A después de varias temporadas en la cantera del Real Madrid.

Las 12 dianas que firmó con el Alavés en dos campañas y media en Primera (tres en la 2016/17, cinco en la 2017/18 y cuatro en la primera parte de la 2018/19) le sirvieron de catapulta para su traspaso al Valencia, equipo en el que ejerce un papel residual.