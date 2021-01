"El Cádiz no vendrá a hacer el bobo"

El entrenador del Pontevedra, Jesús Ramos, no esconde la dificultad de eliminar al Cádiz CF en la segunda ronda de la Copa del Rey, pero ve a sus jugadores “muy ilusionados” y con “muchas ganas” de sorprender al conjunto dirigido por Álvaro Cervera.

“La Copa es una competición muy bonita, y más ante un rival de Primera. Si somos capaces de hacerlo bien y pasar la eliminatoria podíamos tener el premio gordo de enfrentarnos contra uno de los equipos de la Supercopa, y si fuese el Real Madrid o el Barça ya sería la bomba”, apuntó Ramos en una rueda de prensa diferente a cualquier otra hasta el momento esta temporada.

El técnico del Pontevedra no cree que la eliminación el martes del Celta y Getafe, ante Ibiza y Córdoba, respectivamente, le pueda perjudicar a su equipo porque se midieron a dos “muy buenos” equipos de Segunda División B.

“A lo mejor al Celta y al Getafe la competición copera no les importaba tanto, igual han preferido centrarse en la Liga, y esto es lo que pasa cuando sales al campo de esa manera y un equipo tiene mucha más actitud y más ganas que el otro. Aquí cualquier rival te puede pintar la cara”, subrayó.

En este sentido, dijo estar seguro de que el Cádiz CF, por la “competitividad” que suele mostrar en la competición liguera, no vendrá a Pasarón “a hacer el bobo”, y auguró un choque “de mucha especulación” por ambos lados. “Las eliminatorias no son como los partidos de Liga, los equipos no arriesgan tanto y suelen esperar un poco más, y sabiendo como es el estilo de juego del Cádiz, que no acostumbra a arriesgar con la pelota porque le gusta replegar y salir al contraataque”, explicó.

Ramos espera que su equipo le tome el pulso al encuentro para estar “muy atentos en defensa al contragolpe de este equipo”, una de las armas que tan buen resultado está dando esta campaña al conjunto gaditano.