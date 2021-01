Cervera: "No se puede jugar contra un Segunda B igual que contra un Primera"

El entrenador del Cádiz CF ha hablado hoy en la previa del encuentro de este jueves en el feudo del Pontevedra, donde su equipo hará frente a la segunda ronda de la Copa del Rey. Álvaro Cervera no oculta la dificultad de un partido en mitad de una semana exigente en la que hay problemas físicos por el cansancio de minutos y desplazamientos largos.

La lectura del preparador del Cádiz CF es clara ante la cita del torneo del ko. "Como en todos los partidos nosotros iremos a ganar. Venimos de un viaje difícil a Valencia en el que llegamos muy tarde, entrenamos poco y tenemos que hacer otro viaje largo. Es lo que toca y a la hora del partido lo intentaremos ganar", agregando Cervera que "haremos algunos cambios tanto por los partidos que hemos jugado como por el que vendrá el domingo e intentaremos pasar la eliminatoria porque somos profesionales". "El Cádiz siempre sale a ganar".

Sabe el técnico que debe medir bien el estado de sus pupilos ante la carga de encuentros y los habituales problemas de piernas. "Físicamente estamos fastidiados porque esto es un no parar con los viajes. También los entrenamientos son diferentes y al final todo es un poco caos. Pero es lo que hay, lo que ahora mismo tenemos que llevar. Después de un viaje del que llegamos muy tarde, al final hay que jugar porque es nuestra profesión".

El hecho de medirse a un rival de inferior categoría y las novedades en la convocatoria dan paso a un equipo que puede ser distinto a lo habitual aunque trate de mantener su esencia. "Estos partidos nos dan la auténtica realidad de lo que somos y hay que competirlos. No se puede jugar contra un Segunda B igual que contra un Primera, por lo que tendremos que jugar de otra manera y ahí veremos qué puede dar el equipo de sí", apuntaba.

Al igual que en la previa de la ronda anterior contra el Ribadumia, Cervera insiste en la importancia que le da a la Copa del Rey. "He dicho muchas veces que esta competición no la vamos a ganar nosotros y que nos servirá para ver jugadores y probar cosas", añadiendo sobre el Pontevedra que "tiene buen equipo y jugadores reconocidos, jugadores que conocemos de otras temporadas de otros equipos y que nos va a dar guerra; es un buen campo en el que vamos a jugar, además juegan un fútbol bastante vistoso". "No jugarán los que tengan menos minutos nada más, ya que también estarán jugadores que nosotros necesitamos que se incorporen rápido al equipo, como los que vienen de lesiones".