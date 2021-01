La lesión de José Mari y el tiempo estimado de baja

La lesión de José Mari supone un duro revés para el jugador y para el Cádiz CF. Sufre una rotura de cuádriceps en su muslo derecho que le obliga a detener su marcha de nuevo justo después de su reaparición tras superar una distensión en una rodilla que le dejó dos meses sin competir.

La cuestión es determinar el tiempo de baja que estará el capitán. Había un temor inicial a una ausencia de dos meses y pico, pero la cosa se podría quedar en cuatro o cinco semanas sin no surgen contratiempos durante el periodo de recuperación.

En el caso de que la baja de José Mari dure poco más de un mes, el roteño podría unirse a los entrenamientos a mediados de febrero para coger el ritmo adecuado y estar disponible para jugar a principios de marzo. Es la hipótesis más optimista a falta del diagnóstico definitivo.

El capitán se ha perdido los últimos nueve encuentros de Liga y puede estar ausente en las siguientes ocho jornadas tras enlazar una lesión con otra. No podrá jugar en principio los encuentros contra el Deportivo Alavés, Levante, Sevilla, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Barcelona y Real Betis.

El gaditano no ha tenido suerte pero si hay alguien con capacidad de trabajo y superación es él. Su mente ya se pone ya en marcha para poder estar listo lo antes posible.

El club debe replantearse ahora qué hace en el mercado de invierno, si buscar un mediocentro o seguir adelante con lo que tiene a la espera del regreso de José Mari. La decisión no es fácil porque no es fácil establecer una fecha para saber cuándo podrá estar en forma el capitán de la nave amarilla.

La preocupación del entrenador

La nueva lesión de José Mari supone un serio contratiempo por la enorme influencia que ejerce dentro y fuera del campo. El entrenador, Álvaro Cervera, no se cansa de poner de ejemplo al gaditano.

El técnico no ocultó su preocupación por la situación de José Mari durante la rueda de prensa que ofreció el viernes 8 de enero a modo de previa del duelo contra el Deportivo Alavés que se disputa el domingo.

Cervera desveló que en función del alcance de la lesión del centrocampista, está abierta la opción de buscar un medio en enero para apuntar esa posición en la segunda parte de la temporada.

"No me gustan las lesiones en el cuádriceps, no me gusta el sitio", explicó el preparador cadista y expuso el motivo: "Las lesiones en la parte de delante son más traicioneras".

El técnico ya ha planteado al club el paso que hay que dar. "Esta mañana he dicho que hay que tener claro lo que le ha pasado a José Mari, tener los plazos de la baja y según la duración plantear la posibilidad de traer un mediocentro en el mercado de invierno".

El 6 del conjunto amarillo participó en los ocho primeros partidos del campeonato (siete como titular) pero se perdió los nueve siguientes tras sufrir una distensión en una rodilla.

José Mari fue suplente en el envite frente al Valencia, aunque no llegó a saltar al césped. Cervera le dio minutos desde el principio en el duelo de la Copa del Rey con la intención de que el capitán fuese cogiendo el ritmo necesario para poder ir entrando en los partidos de Liga.

Pero la suertes es esquiva con el capitán, que ahora tiene que parar otra vez a falta de conocer el alcance exacto de la nueva lesión que de momento le impide estar disponible para el choque contra el Deportivo Alavés de la 18ª jornada.