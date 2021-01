La numerosa lista de convocados del Cádiz CF para recibir al Alavés

El Cádiz CF desarrolló el sábado 9 de enero el segundo y último entrenamiento en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) antes de disputar el domingo en el estadio Carranza el encuentro contra el Deportivo Alavés correspondiente a la 18ª jornada de Liga, la penúltima de la primera vuelta.

El conjunto amarillo ha dispuesto sólo de dos sesiones para preparar el duelo contra la escuadra vitoriana. El inquilino del banquillo cadista, Álvaro Cervera, aprovecha la condición de anfitrión de su equipo para llamar a todos los jugadores disponibles, que son 26.

Será el domingo, poco antes del partido, cuando el técnico decida con precisión quiénes son los jugadores que forman parte del acta oficial, en la que caben un máximo de 23.

Los jugadores que no entran en la convocatoria son los que no están disponibles por cuestiones de diversa índole. Marcos Mauro y Augusto Fernández continúan lesionados y no llegan a tiempo. Salvi sigue de baja tras dar positivo por coronavirus el pasado 29 de diciembre.

José Mari se lesionó el día de su reaparición (tras dos meses de ausencia) en el choque contra el Pontevedra de la Copa del Rey se perderá los próximos compromisos tras romperse el cuádriceps en su muslo derecho. El capitán se ve obligado a parar de nuevo y en el club no descartan la posibilidad de incorporar un medio en el mercado de invierno.

La novedad es la vuelta de Nano Mesa, que se había quedado fuera de las últimas tres convocatorias, aunque aún queda la duda de si el delantero estará entre los 23. El es jugador de la plantilla con menos minutos desde el comienzo de la temporada.

Cervera premia la buena labor de los canteranos que formaron parte de la expedición que el pasado jueves se desplazó a territorio gallego para afrontar la cita del torneo copero. Juan Flere, Saturday, Momo Mbaye y Marc Baró entran en la lista inicial para la cita con el Alavés, aunque es probable que más de uno se quede fuera de la elección definitiva.

Los 26 futbolistas citados por el entrenador son Jeremías Conan Ledesma, David Gil, Juan Flere, Carlos Akapo, Iza Carcelén, Juan Cala, Fali, Pedro Alcalá, Saturday, Momo Mbaye, Pacha Espino, Marc Baró, Jon Ander Garrido, Jens Jonsson, Yann Bodiger, Álex Fernández, Iván Alejo, Alberto Perea, Jorge Pombo, Jairo Izquierdo, Nano Mesa, Álvaro Giménez, Choco Lozano, Filip Malbasic, Álvaro Negredo y Bobby Adekanye.