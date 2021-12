Convocatoria del Cádiz CF para el estreno en la Copa del Rey: dos bajas

El Cádiz CF dio a conocer en la mañana del 2 de diciembre la convocatoria para afrontar el partido contra el Villa de Fortuna correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

El conjunto amarillo ejerce de visitante ante un modesto rival en un duelo que tiene como escenario el estadio Enrique Roca (antes la Nueva Condomina), ubicado en Murcia. El choque está programado para la noche del jueves. Si el Cádiz CF supera la ronda inicial, jugará la segunda el jueves 16 de diciembre.

El entrenador del equipo amarillo, Álvaro Cervera, recurre a todos los futbolistas que están disponibles, que son 26. Sacará un once plagado de novedades, con oportunidad para los menos habituales. La enfermería sigue si estar vacía del todo. José Mari, que aún no ha podido debutar esta temporada 2021/22, aún no está preparado para competir después de la lesión que sufrió el pasado 4 de agosto en el Trofeo Carranza.

Tampoco llega a tiempo Tomás Alarcón. El chileno ya se quedó fuera de la lista para el reciente envite de Liga frente al Atlético de Madrid por unos problemas musculares que le impedirán jugar el partido de Copa. Parece complicad que pueda llegar a tiempo al importante encuentro ante el Elche que se disputa el próximo domingo 5 en el estadio Martínez Valero.

La plantilla del cuadro gaditano se concentrará en Pinatar (Murcia) después de la cita copera para no tener que regresar el viernes a Cádiz y volver a viajar el sábado a Elche. La vuelta de expedición cadista será tras el duelo contra la escuadra ilicitana.

Los 26 jugadores que forman parte de la convocatoria son Jeremías Conan Ledesma, David Gil, Juan Flere, Carlos Akapo, Iza Carcelén, Juan Cala, Marcos Mauro, Fali, Varazdat Haroyan, Víctor Chust, Santiago Arzamendia, Alfonso 'Pacha' Espino, Jens Jonsson, Álex Fernández, Martín Calderón, Álvaro Bastida, Salvi Sánchez, Álvaro Jiménez, Iván Alejo, Alberto Perea, Iván Chapela, Anthony 'Choco' Lozano, Rubén Sobrino, Álvaro Negredo, Florin Andone y Milutin Osmajic.