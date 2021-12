Cervera: "¿Defensivo? Siempre lo he sido y lo seré"

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, ha atendido a los medios de comunicación al acabar el entrenamiento de este miércoles como previa de la cita copera contra el CD Villa de Fortuna. Realmente el preparador cadista ha repasado lo sucedido en las dos últimas goleadas en Liga, quedando en un segundo plano el partido del torneo del ko.

La alta cantidad de tantos recibidos en Getafe y ante el Atlético de Madrid. "Venimos de dos semanas de muchos goles en contra, de distintas sensaciones pero ningún punto. El partido de Copa es contra un equipo de distinta categoría, pero hay que pasar la eliminatoria. Daremos minutos a gente que ha jugado menos, pero en ningún caso para dar descanso para el domingo. Debemos seguir mejorando".

Habla de las sensaciones. "Creo que ahora mismo es un poco el debate de los cinco años que llevo aquí. Al equipo se le ha achacado el juego y no se le ha reconocido el resultado. Para mí, el juego es secundario; soy profesional y miro el resultado. Tengo que revertir la situación porque los resultados son los que mandan. Y lo que estamos haciendo no es bueno. Si pierdes 4-3 piensas que mejorando la parte de atrás puede ser. Pero jugando bien no nos da para marcar", razona.

¿La Copa puede ayudar? "Es un partido oficial y me lo tomo como eso. El Cádiz tiene que intentar ganarlo y pasar la eliminatoria. Una prueba para gente que juega menos y que demuestren que están disponibles. El que me conoce sabe que yo difícilmente le quito el puesto a alguien. Los puestos se ganan en el campo. Es un partido para tener en cuenta a los que han jugado menos".

A la hora de profundizar en el problema defensivo, dijo que "son varios problemas". "Los contarios son de Primera y son muy buenos. No estamos tan concentrados como antes. Cuando haces muchas cosas con el balón y la pierdes, estás en una zona en la que no llegas para defender. En Primera solo con defender no te da, pero solo con atacar, tampoco. Hay que confiar en que defendiendo mejor nos irá bien", añadiendo seguidamente que "al final todo es el resultado". "Me he dado cuenta que solo defendiendo no nos da y hay que hacer algo más. Y solo proponiendo no nos da y nos golean. ¿Defensivo? Siempre lo he sido y lo seré. Hay que sacar puntos y ganar, y hay que buscar la manera. Hay que buscar el equilibrio. Hemos querido ganar los partidos desde delante y eso no puede ser. El balón parado nos está lastrando, la cantidad de kilómetros está siendo muy ventajoso para el equipo contrario. Habrá cosas que podemos nivelar pero otras no".

Con los resultados en contra y sin capacidad para remontar, el técnico del Cádiz CF no pone paños calientes. "Me preocupa y me molesta. Los datos están ahí. No es cuestión de inventarse nada. Con el primer gol nos mantenemos pero con el segundo bajamos los brazos de forma notoria. No es que vayamos a volver atrás, pero lo que nos ha dado y ha llevado a Primera sabemos lo que es. Nos desordena el balón. Si lo que estamos haciendo nos diera para hacer tres goles y perdemos 4-3, seguiríamos por ahí. Pero no nos da para eso. Tendremos que volver a ser un equipo más feo, que no le gusta a la gente, pero que nos da opción de sacar más puntos".

La estancia de varios días lejos de la ciudad, ¿favorable? "El equipo en el tema anímico no está mal, estamos decepcionados. Peros salvo algunas excepciones, la gente está unida. Lo nuestro es un problema deportivo, de fútbol. No somos un equipo intermedio. En dos partidos, ocho goles en contra y el equipo es cuando más ha tirado a gol, más posesión ha tenido, más veces centra... Algo que no nos explicamos. Hacer más cosas no nos asegura ser mejores. Tenemos que volver a quitarnos las cosas malas y para eso hay que quitarse algunas buenas", advierte Cervera.

Otro tema es el bajón del equipo tras encajar el segundo gol, sobre todo en Getafe. "No sé a qué se debe. No lo sé, si lo supiera le pondría remedio". Tampoco valora en todo su contexto el entorno. "Desde el entorno no sé lo que se piensa porque trato de aislarme. Imagino que el entorno esté enfadado, que pensará que el equipo debe estar en mita de la tabla. Nosotros aquí dentro lo llevamos bien, pero hay momentos malos porque no nos queremos ver así. Si ganas el próximo, sales; pero si no lo haces te puedes poner a más de un partido. Siempre hemos vivido en la posibilidad de ganar o perder, pero siempre con la opción de amarrar un punto. Las dos derrotas son malas, pero quizás nos sirvan a todos para que veamos que en el fútbol no todo es tocar bien, pasar y centrar. En el fútbol valen los goles y ganar. Y a eso debemos volver, sobre todo que no nos marquen", recordando que "los rivales son muy buenos porque nos hemos metido con diez atrás y nos han marcado como el día del Villarreal".

Para acabar, expuso su intercambio de impresiones con la dirección deportiva (Jorge Cordero y Enrique Ortiz). "Nosotros hablamos lo que hablamos todos los días. Hablamos del Elche, al que vimos jugar en Pamplona y tienen muy buen ritmo. Están en una situación mala por lo que sea, pero el Elche es muy buen equipo. Está donde está, pero como el Levante tiene buenos jugadores y buena plantilla No sé si incluso mereció ganar en pamplona".