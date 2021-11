Álex Fernández, muy lejos de renovar: el Cádiz CF retira la oferta

El Cádiz CF trabaja con perspectiva de futuro con la idea de tener la mejor plantilla posible durante las próximas temporadas y la ambición de seguir militando en Primera División.

El club debe tomar una decisión sobre los jugadores de su propiedad que acaban contrato el próximo 30 de junio de 2022. Uno de los que terminaba su vínculo laboral en esa fecha, José Mari, ha renovado hasta 2024.

Del resto nada se sabe hasta la fecha. Otros futbolistas que terminan contrato al final de la presente temporada son Carlos Akapo, Marcos Mauro, Salvi, Álex Fernández, Jens Jonsson y Álvaro Negredo. Estos dos últimos tienen la opción de renovación automática se juegan un número determinado de partidos y el equipo se mantiene en la máxima categoría.

Los cuatro primeros serán libres para negociar y comprometerse por cualquier equipo a partir del 1 de enero, es decir, en el plazo de poco más de un mes. Desde esa fecha podrán firmar por el club que deseen aunque no se incorporarían a su nuevo destino hasta el 1 de julio de 2022.

En el caso de Akapo y Marcos Mauro, tienen poco protagonismo en el conjunto amarillo y a día de hoy todo apunta a que no seguirán más allá del próximo de 30 junio.

Y después está la situación de Salvi y la de Álex Fernández. El club de momento no ha negociado una posible renovación con el sanluqueño. No se descarta que se produzcan contactos en las próximas semanas.

El caso más complicado es el de Álex. La entidad cadista le trasladó hace varios meses una oferta de renovación que el jugador no aceptó. Hay bastante diferencia entre el salario que ofrecía el club y el que pedía el futbolista.

Las posturas no sólo no se han acercado sino que a día de hoy no hay negociaciones entre las partes. Están rotas. El Cádiz CF retiró su oferta hace algunas semanas y eso supone que a día de hoy no nada encima de la mesa para que el centrocampista pueda ampliar su contrato. Ha habido un retroceso con la retirada de la oferta que al jugador había desechado.

En los últimos tiempos ha salido a la luz el presunto interés de algunos equipos por Álex Fernández (Betis, Valencia, Mallorca), aunque se desconoce si hay algo real o se trata de filtraciones interesadas de los representantes del jugador.

Lo que sí parece difícil en este momento es la continuidad de Álex Fernández en el Cádiz CF. Se podría decir que está más lejos que nunca de quedarse en el conjunto amarillo.