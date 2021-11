Un ex jugador del Cádiz CF, entrenador del Elche en el partido contra el Osasuna

El Elche, próximo rival del Cádiz CF en el partido de la 16ª jornada (domingo 5 de diciembre en el estadio Martín Valero) estuvo una semana sin entrenador desde la destitución de Fran Escriba el pasado 21 de noviembre hasta el anuncio de la llegada de Francisco el día 28.

Se dio esa circunstancia atípica en un club de Primera División durante el desarrollo de la temporada. Mientras, el conjunto ilicitano contó con un entrenador interino que incluso será el que dirija a su equipo en el choque contra el Osasuna que cierra el 15º capítulo liguero en El Sadar el lunes 29.

No es entrenador cualquiera porque es muy conocido por la afición del Cádiz CF. Se trata de Sergio Mantecón, uno de los héroes del ascenso a Segunda División A conseguido en la campaña 2015/16, en la que además ejerció de capitán.

Mantecón jugó 76 partidos oficiales durante las durante las dos temporadas y media que perteneció al conjunto amarillo: 2014/15, 2015/16 y la mitad de la 2016/17, está última en la categoría de plata.

Retirado como futbolista desde hace varios años, a sus 41 ejerce como secretario técnico del Elche y de manera inesperada se ha encontrado con la situación de tener que dirigir al cuadro alicantino con carácter provisional hasta la contratación de un nuevo entrenador.

Aunque el club anunció a Francisco, el nuevo inquilino del banquillo aún no ha tenido tiempo se trabajar con sus jugadores y por tanto será Mantecón el que esté en la banda El Sadar.

Mantecón afirmó que, a pesar de las circunstancias especiales en las que ha trabajado en los últimos días, tiene la confianza en lograr un resultado positivo en su visita a Osasuna en Pamplona.

"El objetivo es que el equipo compita. Y compitiendo podemos lograr la victoria", dijo el madrileño, quien estará en el banquillo, junto al técnico de la casa Pablo Manusovich, a la espera de que el nuevo preparador, Francisco Rodríguez, se haga cargo del equipo el próximo martes.

Mantecón reconoció que el encuentro se ha planteado "de forma atípica" por la ausencia de un entrenador, pero destacó el compromiso y predisposición de los jugadores para lograr un buen resultado.

"Ellos son los primeros que quieren tirar de esto para adelante y demostrar el nivel que tienen", dijo el secretario técnico, quien añadió que los futbolistas son los primeros "que no están contentos con los resultados".

"Están muy motivados y han hecho piña. Quieren dar la cara y competir. Se ven capacitados para sacar esto adelante. Los resultados no han sido los esperados, pero siendo un grupo saben que esto lo van a sacar adelante. Es un buen grupo. Y quieren. Y sí es más fácil", apostilló.

Mantecón admitió que Manusovich será el que lleve el peso específico de la dirección del equipo, si bien insistió que será "un grupo de trabajo" en el que también están los preparadores físicos, el que "arrope" al equipo.

Admitió que no esperaba verse en esta situación y afirmó que no se puede esperar un Elche muy diferente tácticamente al de las últimas jornadas "porque no ha dado tiempo para hacer grandes modificaciones".

"Se han dado unas pinceladas de lo que nos vamos a encontrar y de lo que tenemos que hacer", desveló el secretario técnico, quien destacó que Osasuna "es un rival complicado que juega en un escenario que mete mucha presión".