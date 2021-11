El calvario del Cádiz CF en casa: no gana y es el peor local de la Liga

El Cádiz CF no termina de despegar cuando la Liga se aproxima al final de la primera vuelta. El equipo amarillo destila sensaciones que encienden todas las alarmas, convertido en un claro candidato al descenso. La abultada derrota frente al Atlético de Madrid, aunque lógica hunde un poco más a un equipo que no progresa en el torneo.

Con un balance de un par de victorias, media de docena de empates en 15 jornadas y siete derrotas, sólo le da para sumar 12 puntos de 45. Se ha dejado 33 en el camino.

Los números que presenta a día de hoy son de un equipo que corre serio peligro de despeñarse en dirección a la categoría de plata salvo una pronta reacción o que tenga la suerte de encontrar tres equipos peores, como es el caso a día de hoy.

Además de las cifras, que se quedan cortas en la constante pelea por la permanencia, el conjunto de Álvaro Cervera no da la impresión de ser un equipo fiable. Si no se produce un giro, las va a pasar canutas para poder quedarse en Primera División.

La principal carencia que ejerce de freno es el rendimiento en casa, bastante pobre como reflejan los resultados. Se supone que buena parte de las opciones de salvación pasa por la fortaleza en su feudo, pero sucede totalmente lo contrario. Los amarillos se muestran como una escuadra frágil en el estadio Nuevo Mirandilla. Los rivales saben que es un campo donde es factible puntuar. Jugar en territorio gaditano es un calvario para un equipo que no es capaz de producir el calor del hogar.

Y es que el Cádiz CF es el peor local del campeonato. Es, junto con el Levante (colista de la Liga), el único equipo que no conoce la victoria en como anfitrión. Sin ganar en casa, la permanencia se convierte en una misión harto complicada, cercana a lo imposible. El equipo no está sabiendo aprovechar el apoyo que le brinda una afición que no saborea un triunfo in situ desde el esperado regreso a las gradas.

Las cifras son de todo menos buenas. Sólo cuatro puntos obtenidos de los 24 disputados en ocho encuentros dirimidos en el antiguo Carranza. No hay otro equipo con la misma cifra o una inferior. El balance es un póquer de empates ante el Levante, Barcelona, Valencia y Mallorca. Y cuatro derrotas frente al Osasuna, Real Sociedad, Deportivo Alavés y Atlético de Madrid. Todos los visitantes han pescado en el sur.

Además de ser los locales más flojos, los gaditanos son los que reciben más goles en casa. No funciona el sistema defensivo. Hasta 13 veces han tenido que ir a buscar el balón al interior de la portería, que sólo dejaron a cero ante el Barcelona y el Valencia.

El Cádiz CF es además el equipo con el peor saldo goleador como local con un menos ocho. Ha marcado sólo cinco tantos y recibido 13. Un lastre muy pesado.

Tras caer ante el Atlético de Madrid, la próxima cita de los amarillos en casa es el frente al Granada el lunes 13 de diciembre. Entonces ya se habrán cumplido siete meses de la última victoria, que logró el pasado 8 de mayo cuando se impuso (2-1) al Huesca en el entonces denominado Carranza.