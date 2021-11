Cervera: "Si no estamos juntos somos muy vulnerables"

Álvaro Cervera comparece en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza) para exponer sus impresiones de lo acontecido en el encuentro que ha disputado su equipo contra el Atlético de Madrid.

Valoración. “Se rompe el partido por el gol. Hasta el primer gol estamos muy bien en el campo. Ellos con la calidad que le supone jugando bien y nosotros también. Ellos con el gol salen bien y a nosotros nos toca defender mano a mano con espacios. Y eso ni sabemos ni podemos. Y un equipo como este te gana y te hace un resultado abultado”.

Preocupación: “Me preocupa todo, pero que jugando bien y haciendo las cosas bien no somos capaces de hacer un gol... Ni metemos ni ponemos al contrario en aprietos. Y me preocupa que cuando nos ponemos por detrás el equipo no se parece en nada a lo que debe ser un equipo de Primera”.

Doloroso marcador. “Estamos aquí para sacar puntos. Los resultados si se pierden no son buenos, pero es otra cosa si te meten cuatro el otro día en Getafe y hoy otra vez cuatro. Das sensación de equipo vulnerable que puede perder en cualquier sitio. El equipo deja demasiadas ideas al equipo contrario y no hace algo más”.

Llegadas sin gol. “Hasta el primer gol el bloque lo he visto bien tanto al atacar como al defender. Por dentro acumulamos gente y no teníamos problemas. A partir del primer gol el campo se abre más y aparece la calidad de ellos y nuestros problemas defensivos. Si no estamos juntos somos muy vulnerables”.