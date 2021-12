Cádiz CF: La hora de David Gil

Una demarcación como la de portero es de las más desagradecidas de un equipo porque sólo puede jugar uno. El Cádiz CF no es una excepción y la cara amarga de esa situación le está tocando a David Gil. El portero estuvo a la sombra de Alberto Cifuentes y ahora vive una situación idéntica con Conan Ledesma; suplente en la Liga, la llegada de la Copa del Rey supone aire fresco para el madrileño.

El tiempo es el juez que no perdona y que muestra la realidad de las cosas. David Gil lleva seis meses y medio sin sentir la sensación de defender la portería del Cádiz CF en un encuentro oficial. La última vez fue el 21 de mayo del presente año en el Levante-Cádiz (2-2) que cerraba una Liga fantástica para los amarillos. Gil fue uno de los elegidos en un once con mayoría de pocos habituales, si bien desde entonces le ha tocado entrenar y participar en partidos no oficiales, concretamente a lo largo de la pretemporada.

Desde su ascenso al primer equipo del Cádiz CF procedente del filial, al final de la campaña 2017/18, las apariciones del portero natural de Getafe, que tiene 27 años, se han limitado a la Copa del Rey y, en ocasiones, en Liga. Aquel empate en el feudo del Levante fue la última vez que saboreó la mieles de la titularidad en un compromiso oficial. A partir de ahí su lugar ha estado fijo en el banquillo.

La compleja situación de David Gil le llevó el pasado verano a plantearse su futuro en el conjunto gaditano, ya que después de más de tres temporadas en el primer equipo sus cifras hablan de 17 partidos disputados; una cantidad muy pobre para un portero que precisa confianza y presencia en el verde en encuentros oficiales. Pero como sólo puede jugar uno...

El madrileño mira a la cita del Enrique Roca (Nueva Condomina) de Murcia como la oportunidad de recuperar sensaciones y sentirse portero después de tanto tiempo. Resulta indiferente que el adversario, el CD Villa de Fortuna, sea un equipo de la Preferente murciana cuando se trata de estar, agradar y demostrar a Álvaro Cervera que a pesar de la titularidad indiscutible de Ledesma, en el banquillo hay un recambio de garantías.

David Gil formó parte del Cádiz B que bajo el mando del Mere Hermoso se proclamó por segunda vez en la historia campeón de Tercera División y se quedó a las puertas del ascenso a la desaparecida Segunda B (ahora denominada Primera RFEF). Fue una buena campaña en la profesional que le abrió las puertas del primer equipo para ser la alternativa entonces a Cifuentes.

En el pasado Trofeo Carranza -el disputado en agosto pasado pero que correspondía a la edición de 2020-, precisamente contra el Atlético de Madrid, su papel resultó clave en la tanda de penaltis para que la monumental copa se quedara en las vitrinas cadistas.

David Gil recaló en el Cádiz CF en el verano de 2017 procedente del Getafe B, con el que había actuado en Segunda B y en Tercera. Anteriormente tuvo un proceso formativo en la cantera del Atlético de Madrid, donde coincidió con el también cadista Iván Alejo.