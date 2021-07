El Cádiz CF irá a por un portero si se va David Gil

El Cádiz CF sigue con los ojos muy abiertos en el mercado. No pierde de vista los movimientos que se suceden y las opciones que pueden surgir para reforzar la plantilla de cara a la temporada 2021/22.

El club está muy pendiente sobre todo de su plantel y los posibles cambios que se pueden producir hasta el próximo 31 de agosto tanto en entradas como en salidas. Resta más de un medio para la clausura del mercado estival de altas y bajas de futbolistas.

Hay un asunto que no está cerrado del todo, no por parte del Cádiz CF sino por un jugador que aún no ha deshojado la margarita.

David Gil tiene dos campañas más de contrato (hasta el 30 de junio de 2023) pero no es seguro que las cumpla si decide marcharse del conjunto amarillo. El club cuenta con el guardameta, pero es él quien medita si continuar o no.

El portero acumula tres temporadas en el primer equipo del Cádiz CF tras su paso por el filial. Ha ejercido casi siempre el papel de suplente, primero de Alberto Cifuentes y después de Jeremías Conan Ledesma, una situación que desde el primer momento ha llevado con la máxima profesionalidad.

Como todo futbolista, desea tener más minutos que tiene complicado encontrar en el cuadro gaditano. Quizás le espera un nuevo curso en el banquillo y tiene que decidir entre pedir al club que le facilite su salida o quedarse y luchar por el puesto aunque consciente de la dificultad de ser titular.

El madrileño parte con la ventaja de que la ausencia de Ledesma (en los Juegos Olímpicos con Argentina) a priori le permite iniciar la Liga como guardián de la portería, aunque la realidad quizás sea otra cuando regrese su compañero.

El Cádiz CF no pondrá obstáculos si David Gil solicita una solución para salir y dar un giro a su carrera. Son varios los equipos de Segunda A los que han preguntado al club por el arquero, aunque de momento sin una oferta oficial sobre la mesa, señalan a este periódicos fuentes cercanas a la entidad cadista.

Si llega una propuesta a las oficinas del estadio Carranza, las partes se sentarían en busca de un acuerdo, que pasaría por una cesión o un traspaso.

La salida de David Gil conllevaría el fichaje de un portero. Es algo que ya tienen en mente los responsables deportivos del club, que maneja una lista de opciones.

La cuestión es, en caso de que el portero se marche, cuándo se abriría la puerta de salida porque a día de hoy es el único cancerbero del primer equipo que está disponible.

Su salida, llegado el caso, podría formalizarse con tiempo suficiente para el aterrizaje de un nuevo cancerbero que pudiese trabajar con el equipo antes del comienzo del campeonato. La otra solución sería apurar hasta el mes de agosto y que se marche cuando vuelva Ledesma a la espera de un nuevo arquero que tome el relevo de David Gil.