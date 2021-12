Posible alineación del Cádiz CF ante el Villa de Fortuna

Mucho que perder y poco que ganar. Es la realidad del Cádiz CF en su estreno en la Copa del Rey, que se produce este jueves (21:00 horas) en el estadio Enrique Roca (más conocido como Nueva Condomina), donde le aguarda el desconocido CD Villa de Fortuna. Se trata de un conjunto muy modesto que milita en la Regional Preferente murciana -la sexta categoría nacional- y que incluso ha tenido que mudarse al campo principal de la capital porque sus instalaciones no reúnen las condiciones adecuadas para una cita del torneo del ko.

El Cádiz CF alza el telón a su periplo en la Copa con una panorama en la Liga para estar muy preocupado. En puesto de descenso a Segunda A y con la friolera de ocho goles en contra en las dos últimas jornadas, la cita de la noche de este jueves se presenta como un brindis para la tranquilidad, cumplir los deberes en forma de victoria y recuperar sensaciones aunque enfrente se encuentre un modesto entre los más modestos de la Copa que ha cortado oreja y rabo al ser capaz de colarse en la primera eliminatoria.

El mensaje de Álvaro Cervera ha sido muy claro en otras ocasiones en cuanto a que su equipo no va a ganar este torneo, pero eso no quita que un partido oficial requiera toda su atención para no cometer un error que tendría sabor de ridículo y unas consecuencias peligrosas después de lo que está sucediendo en la Liga.

La exigencia del Cádiz CF es clara: pasar de ronda para hacer buenos todos los pronósticos que le sitúan como favorito. No va a levantar este trofeo, aunque tampoco puede permitirse caer a las primeras de cambio a manos de un conjunto que está cinco categorías por debajo.

El torneo del ko es la ocasión para los menos habituales y aunque el entrenador del Cádiz CF no va a dar a conocer la convocatoria hasta la mañana de este jueves, la titularidad será para los que apenas tienen presencia en Liga más los canteranos que acompañan a los profesionales desde el verano. Los David Gil, Marcos Mauro, Arzamendia, Martín Calderón, Iván Alejo, Osmajic o Andone podrían tener su momento para que el equipo imponga su superioridad y esos jugadores recuperen sensaciones perdidas por lo que viene sucediendo con ellos en la Liga.

Lo dicho: Mucho que perder y poco que ganar, si bien el Elche espera el domingo, que es donde se juegan las ‘papas’ Cervera y compañía, y no hay lugar a llegar a ese encuentro con una decepción fuera de lugar en un primer cruce de Copa que debe ser amarillo y cadista.

Alineaciones probables

Villa de Fortuna: Ojeda, Chicho, Omar, Cano, Ramírez, Champi, Morales, Nico, Jonhson, Francisco Barberá y Jony.

Cádiz: David Gil, Akapo, Marcos Mauro, Víctor Chust, Arzamendia, Fali, Bastida, Chapela, Iván Alejo, Álvaro Jiménez y Osmajic o Andone.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano).

Estadio: Enrique Roca -Nueva Condomina- (21:00 horas / DAZN).