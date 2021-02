Cervera sobre la anulación de su sanción: "Se ha hecho justicia"

El Tribunal Administrativo de Deporte (TAD) anunció el pasado martes 23 de febrero que estimaba las alegaciones presentadas por el entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, en contra de la sanción de cuatro partidos impuesta por el Comité de Competición y ratificada por el de Apelación (ambos órganos pertenecientes a la Real Federación Española de Fútbol).

La resolución del TAD suponía el fin de un culebrón que se extendió durante más de tres meses. El castigo federativo quedó sin efecto y el preparador cadista fue preguntado por el asunto durante la rueda de prensa telemática que ofreció el viernes 26 de febrero desde la Ciudad Deportiva de El Rosal (en el término municipal de Puerto Real).

La reacción de Cervera fue la esperada una vez que ya sabe que ya no pesa sobre él la dura sanción que le había caído en noviembre del año 2020 tras las declaraciones que efectuó después del clarísimo penalti no señalado a favor del Cádiz CF en el encuentro frente al Granada (el que cometió Foulquier sobre Alberto Perea). En aquel momento afirmó que no habían querido pitar el penalti.

El entrenador puede respirar tranquilo con la seguridad de que se ha hecho justicia, como así dijo el viernes.

"Fue una noticia alegre", dijo el técnico en las que fueron sus primera palabras tras la retirada de la sanción. "Se hace justicia y ya está", añadió antes de mostrarse "contento por quitarme ese lastre que no sabía cuándo iba a aparecer hasta que apareció. Se hizo justicia con lo que había pasado".

Cervera ha estado dirigiendo al equipo amarillo en el banquillo en los últimos meses sin saber cuándo se iba a producir una resolución que se conoció por fin el pasado martes. Podrá seguir desempeñando su labor con normalidad.

Llegó también el primer penalti de la temporada a favor del Cádiz CF, el que le valió para empatar contra el Barcelona en el Camp Nou (Álex Fernández transformó el lanzamiento desde los once metros).

Ese penalti fue señalado por el árbitro no mucho tiempo después de las duras críticas vertidas por el presidente del club, Manuel Vizcaíno, tras el partido ante la Real Sociedad, en el que las interpretaciones realizadas desde el VAR y por el colegiado perjudicado al conjunto amarillo. ¿Casualidad que llegue ese penalti tras las quejas? Cervera pareció tirar de ironía en su respuesta, para la que esbozó media sonrisa: "Simple coincidencia, casualidad, sí, sí".