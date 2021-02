El árbitro del Cádiz CF - Betis la lio en el VAR ante la Real Sociedad

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha dado a conocer la designaciones correspondientes a la 25ª jornada de Liga, en la que el Cádiz CF se enfrentará al Real Betis Balompié en el estadio Carranza el domingo 28 de febrero.

El colegiado elegido para el duelo andaluz es Antonio Mateu Lahoz, perteneciente al comité valenciano. El VAR correrá a cargo del gallego Ignacio Iglesias Villanueva.

Mateu Lahoz es un árbitro de triste recuerdo para el universo cadista porque fue él quien la lio en el encuentro frente a la Real Sociedad disputado en el Reale Arena el pasado 7 de febrero. Han pasado sólo tres semanas de la escandalosa actuación del valenciano desde el VAR y de nuevo se cruza en el camino del Cádiz CF, esta vez como colegiado del partido.

Mateu Lahoz fue el que meció la cuna desde el VAR en aquel partido en San Sebastián en el que quedó de manifiesto los criterios diferentes que se utilizan con el vídeo arbitraje. Todas las jugadas polémicas, hasta tres, fueron interpretadas en contra de un Cádiz CF que acabó desquiciado en la primera mitad, con un jugador menos por expulsión de Marcos Mauro, un penalti en contra que no había señalado el árbitro Valentín Pizarro Gómez y otro a favor sí pitado pero anulado con posterioridad.

Aquella actuación del árbitro y del responsable del VAR (Mateu Lahoz) colmó el vaso de la paciencia del Cádiz CF y de una afición indignada. El presidente, Manuel Vizcaíno, reclamó por carta a su homólogo en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, que arregle el tema del VAR, y unas declaraciones propiciaron la apertura de un expediente por parte el Comité de Competición.

La designación de Mateu Lahoz poco después de perjudicar al Cádiz CF se produce dos días después de conocerse que el Tribunal Administrativo del Deporte anunciase la anulación de la sanción de cuatro partidos impuesta a Cervera por parte de Competición, órgano de la RFEF.

Mateu Lahoz ha pitado en once ocasiones al Cádiz CF con un balance de cinco victorias, cuatro empates y dos derrotas. El valenciano dirigió el partido de la primera vuelta entre sevillanos y gaditanos, resuelto con victoria por 1-0 del conjunto de Manuel Pellegrini (15ª jornada).

Partidos del Cádiz con Mateu Lahoz de árbitro

Temporada 2004/05

Cádiz CF 0 - Recreativo de Huelva 0

Cádiz CF 2- Almería 1

Málaga B 1 - Cádiz CF 1

Temporada 2006/07

Cádiz CF - Las Palmas 0

Lorca Deportiva 1 - Cádiz CF 2

Cádiz CF 1 - Tenerife 0

Temporada 2007/08

Córdoba 2 - Cádiz CF 3 (Copa del Rey)

Cádiz 0 - Tenerife 0

Temporada 2017/18

Cádiz CF 0 - Sevilla 2 (Copa del Rey)

Temporada 2020/21

Eibar 0 - Cádiz CF 2

Real Betis 1 - Cádiz CF 0