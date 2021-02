El cuplé de la chirigota 'The Walking Cádiz'

The Walking Cádiz está dando mucho juego. Pero mucho. La promoción de la serie de The Walking Dead, que el próximo 1 de marzo estrena nuevos capítulos, ha propiciado una alianza entre Fox y el Cádiz CF que incluye la grabación de varios vídeos y la creación de etiquetas, una de ellas como estandarte del lema 'Nunca nos deis por muertos'. Todo un guiño a la serie de televisión y también al objetivo del conjunto amarillo, que persigue la permanencia en Primera División.

El siguiente paso en ese nuevo mundo The Walking Cádiz es el lanzamiento de un cuplé. Un toque carnavalesco por parte de la chirigota de The Walking Cádiz. El cuplé hace alusiones a las victorias sobre el Real Madrid y el Barcelona y usa la coletilla 'me quedé muerto' que viene como anillo al dedo.

El cuplé circula por las redes sociales una vez que el Cádiz CF lo ha lanzado a través de sus cuentas oficiales. "#TheWalkingCádiz presenta su propio cuplé al tipo!", anuncian desde el club a modo de invitación para que sea escuchado.